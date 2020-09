Et voici le nouveau Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Il y a quelques jours à peine, Samsung officialisait la tenue d’un tout nouvel évènement Unpacked, sous-titré « For Every Fan ». Un rendez-vous calé au 23 septembre prochain, durant lequel Samsung officialisera sa nouvelle gamme Galaxy S20 Fan Edition. Seulement voilà, avec une semaine d’avance, on sait déjà tout sur le futur smartphone, grâce à (ou à cause de) Evan Blass.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition officiel avant l’heure

En effet, le célèbre leaker a publié la fiche web complète du futur smartphone à venir. L’occasion de confirmer que le Galaxy S20 Fan Edition disposera bien d’un large écran Super AMOLED de 6,5″, capable d’afficher une résolution Full HD+ en 120 Hz. Le smartphone sera animé par le processeur Snapdragon 865 5G, sans oublier 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Côté photo, le Galaxy S20 Fan Edition disposera à l’avant d’une caméra de 32 mégapixels, situé dans un petit poinçon sur le haut de l’écran Super AMOLED, sans oublier une section photo principale emmenée par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ce dernier étant secondé par un autre capteur grand angle de 12 mégapixels et une téléobjectif de 8 mégapixels.

Un smartphone sous Android 10, avec la surcouche maison One UI 2.0, doté d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec la technologie 25W Super Fast Charging. A noter toutefois que c’est un chargeur 15W qui sera inclus dans la boite de ce Galaxy S20 Fan Edition. Samsung précise que la charge sans-fil 2.0 est également de la partie, tout comme la recharge inversée.

Côté coloris, Samsung a vu les choses en grand, puisque ce Galaxy S20 Fan Edition sera décliné en six versions à savoir : Cloud Navy, Cloud White, Cloud Pink, Cloud Red, Cloud Blue, et enfin Cloud Gold. Reste à savoir maintenant à quel prix sera proposé cet énième smartphone Galaxy signé Samsung.