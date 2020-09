Samsung : un nouvel évènement « Unpacked » le 23 septembre

Il y a quelques semaines maintenant, Samsung proposait un nouveau rendez-vous Unpacked à ses fidèles, durant lequel le géant coréen dévoilait sa nouvelle gamme Note 20, mais aussi la Galaxy Tab S7 Plus, la Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live. Pas assez pour Samsung, qui annonce déjà un nouveau rendez-vous « Unpacked », prévu pour le 23 septembre.

Un nouvel « Unpacked for Every Fan » chez Samsung

Un nouvel évènement baptisé « Unpacked for Every Fan », qui devrait permettre à la firme coréenne d’officialiser le Galaxy S20 Fan Edition. Une nouvelle édition du flagship de Samsung, qui sera proposé à un tarif plus attractif.

Les premiers leaks faisaient état d’un smartphone au look très proche de celui d’un Galaxy S20, avec un large écran 6,4″ (2400 x 1080 pixels) doté d’un petit poinçon au centre de l’écran. Le smartphone devrait être équipé d’une coque plastique, avec une section photo moins performante que cella d’un « vrai » Galaxy S20, sans oublier une batterie de 4500 mAh et la charge sans fil PowerShare à 15W.

Côté performances, selon une récente publication de Ice Universe, le modèle serait équipé du même processeur Snapdragon 865 5G que le Galaxy S20 et aurait aussi un écran avec un taux d’échantillonnage de 120 Hz. Une bonne nouvelle donc si celle-ci venait à être confirmée le 23 septembre prochain.

Un Galaxy S20 FE qui permettrait à Samsung d’agrandir encore un peu plus sa gamme, avec un terminal qui serait proposé à un tarif plus avantageux, et décliné en de nombreux coloris. En effet, selon WinFuture, ce nouveau smartphone signé Samsung pourrait être proposé en vert, en lavande, en bleu marine, en orange, en rouge et en blanc. A voir maintenant quand sera disponible ce nouveau joujou Samsung, et surtout à quel prix.