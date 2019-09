Étanchéité des smartphones : quelle est la différence entre IP67 et IP68 ?

Il fut un temps où seules quelques marques de smartphones (dont Sony) étaient intéressées par les smartphones étanches. Mais aujourd’hui, il s’agit presque d’un must have pour les appareils haut de gamme.

Généralement, cette étanchéité est certifiée avec des indices comme IP67 ou IP68. Mais que signifient ces symboles ? En anglais, IP est l’abréviation d’Ingress Protection. En français, c’est « Indice de protection ».

Quant aux deux chiffres, le premier indique le niveau de protection de l’appareil contre la poussière tandis que le second chiffre indique le niveau de protection contre l’eau.

Donc, un smartphone certifié IP 67 et un smartphone certifié IP 68 ont le même niveau de protection contre la poussière (6). En revanche, contre l’eau, le smartphone certifié IP 68 est mieux protégé contre l’immersion.

Mais il faut également tenir compte de la durée de cette immersion. Par exemple, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max sont certifiés IP 68 et d’après Apple, cela signifie que ces appareils peuvent résister à une immersion sous une « profondeur maximale de 2 mètres jusqu’à 30 minutes ».

Quant aux iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, et iPhone 7 Plus, ils sont certifiés IP 67 et d’après Apple, ils peuvent résister à une profondeur maximale de 1 mètre jusqu’à 30 minutes.

Mais ne vous baignez pas avec votre smartphone

Il est à noter qu’il ne faut pas avoir une confiance aveugle en ces protections (ne vous baignez pas et ne nagez pas avec votre smartphone, même si celui-ci a une certification IP XX).

Dans le cas d’Apple, celui-ci précise par exemple sur son site que « La résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer au fil du temps dans le cadre d’une utilisation normale. Les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie, mais il est possible que la loi sur la protection des consommateurs vous confère des droits. »

Pour mieux comprendre les niveaux de protection contre la poussière et l’eau, et pour savoir ce qui est couvert par garantie, le mieux est toujours de consulter les informations officielles du constructeur de votre appareil.