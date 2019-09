iPhone 11 Pro vs iPhone XS : comparatif complet et différences

Apple a profité de sa fameuse Keynote de la rentrée pour dévoiler sa nouvelle génération d’iPhone. Dans la gamme, c’est l’iPhone 11 Pro qui a vocation a remplacer directement son prédécesseur, l’iPhone XS, qui n’est désormais plus commercialisé. Si au niveau de l’esthétique, les deux smartphones semblent assez similaires, le nouvel iPhone 11 Pro bénéficie tout de même de quelques améliorations techniques notoires. Ci-dessous, un comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS, avec les similitudes et différences de chacun des modèles.

Design : l’iPhone 11 Pro et XS font jeu égal

Face avant des smartphones

Les rumeurs nous l’annonçaient, la Keynote l’a confirmé : les nouveaux iPhone de 2019 ont une finition assez similaire à l’édition précédente. Il ne faut donc pas s’attendre à de vraie surprise sur le design dans notre comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS. Les deux smartphones bénéficient d’un écran OLED de 5,8 pouces, avec dans les deux cas une encoche située sur la partie supérieure de l’appareil. Cette dernière cache le capteur photo à l’avant, le système Face ID (reconnaissance faciale) ainsi qu’un haut parleur.

Aucune différence entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS sur les matériaux utilisés : que ce soit à l’avant ou à l’arrière, les deux générations de téléphones sont en verre (quoi que, Apple souligne que la nouvelle génération est plus résistante aux chocs) avec les bordures en acier inoxydable. Cette finition lui donne un côté très premium qui sera facilement reconnaissable pour les amateurs de la marque à la pomme.

Face arrière des smartphones

Si aucune différence n’est visible sur l’avant, il y a quand même quelques petites spécificités sur l’iPhone 11 Pro à l’arrière de celui-ci. En effet, du fait qu’il intègre désormais un triple capteur photo à l’arrière (cf plus bas dans notre comparatif), l’espace dédié à ces derniers sur le dos du téléphone est désormais carré. Sur l’iPhone XS, les deux capteurs photos et le flash étaient alignés verticalement – ce qui était bien plus discret.

Le fait que les nouveaux iPhone 11 Pro aient désormais cet encart carré imposant à l’arrière de l’appareil a obligé Apple a revoir la position de son logo qui vient de placer au milieu du dos du téléphone. Si ce n’est qu’un détail dans ce comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS, le logo est donc plus bas – et centré sur le dos de l’appareil de dernière génération. Hormis cela, Apple a conservé les mêmes coloris sur ces deux téléphones haut de gamme (or, gris sidéral et argent) en rajoutant toutefois le coloris « vert nuit ».

Pour ce qui est du poids, l’iPhone 11 Pro pèse 188 grammes, contre 226 grammes pour l’iPhone 11 Pro. Cela rajoute quelques grammes à ses prédécesseurs (177 grammes et 208 grammes) mais Apple a bien réfléchi à ce qu’il reste agréable au porté. Par rapport à la concurrence, l’iPhone 11 Pro est quelques grammes plus lourd que le Samsung Galaxy S10, mais quelques grammes plus léger que le dernier Huawei P30 Pro. C’est donc un bon compromis.

Étanchéité

Avec son iPhone XS, Apple avait déjà apporté une amélioration au niveau de la résistance à l’eau et à la poussière. La firme américaine annonçait que son iPhone XS était certifié IP68 – une amélioration par rapport à l’iPhone X (et par rapport à l’iPhone XR de la même génération). C’est aussi le cas pour le nouvel iPhone 11 Pro dans notre comparatif. D’ailleurs, on notera que l’iPhone 11 se distingue de l’iPhone XR car il est aussi certifié IP68, ce qui n’était pas le cas du modèle XR (IP 67).

Au niveau des assurances, une certification IP68 est plus engageante qu’une certification IP67 puisqu’elle assure que le téléphone supporte une immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes (contre 1 mètre pour la IP67). Quel que soit le modèle, iPhone 11 Pro ou iPhone XS, vous pouvez donc le mettre sous l’eau (y compris prendre des photos sous l’eau) sans aucun problème. L’année passée, Apple avait d’ailleurs précisé que l’étanchéité de son iPhone XS incluait aussi le vin, la bière ou encore l’eau salée.

Comparatif des caractéristiques techniques

Sur l’iPhone 11 Pro, la puce A13 remplace la A12

Comme chaque année, Apple annonce une nouvelle puce – toujours plus performante et moins énergivore. C’est encore le cas pour cette nouvelle génération avec l’iPhone 11 Pro puisqu’elle inclut la nouvelle puce A13 Bionic conçue avec l’aide de TSMC. Elle vient ainsi remplacer la précédente puce A12 Bionic que l’on retrouvait sur les iPhone XS, XR et XS Max. Dans les deux cas, elle est gravée en 7 nm.

Au niveau des performances, cette nouvelle puce A13 Bionic est une bombe de puissance qui ravira les utilisateurs les plus assidus (et en particulier les gamers). Si la puce A12 Bionic est toujours l’une des meilleures du marché, le modèle A13 Bionic est largement devant tous les autres. C’est aussi le cas pour la puce Snapdragon 855 qui est pourtant la dernière annoncée par Qualcomm et qui équipe plusieurs flaghship (chez Samsung ou Xiaomi).

Parmi les autres différences que l’on peut voir au niveau de la performance des iPhone 11 Pro et iPhone XS, la mémoire vive est légèrement plus importante sur le nouveau modèle : 4 Go de RAM pour l’iPhone 11 Pro, contre 3 Go de RAM pour l’iPhone XS. Avec un appareil photo toujours plus puissant, l’iPhone 11 Pro fait l’impasse sur le format avec 64 Go de stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go sont disponibles. A l’heure actuelle, l’iPhone 11 Pro est l’un des plus puissants – sinon le plus puissant – du marché.

Autonomie et chargement

Sur les derniers modèles, Apple a fait un effort en matière d’autonomie. Alors que bon nombre de smartphones sous Android durent jusqu’à deux jours complets, la marque à la pomme avait augmenté sa batterie de 30 minutes sur l’iPhone XS (par rapport à l’iPhone X), et 1h30 sur l’iPhone XS Max. Pour ces nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, la marque a fait encore un effort supplémentaire.

Ainsi, on peut profiter d’une batterie plus longue de 4 heures sur l’iPhone 11 Pro Max – et 1 heure de plus sur l’iPhone 11 Pro. C’est un argument fort chez Apple qui se rapproche progressivement de la concurrence en matière d’autonomie. Dans les deux dernières années, le géant de la technologie a fait un réel travail là dessus pour offrir une prestation adaptée sur ce point-là.

En revanche, les amateurs regrettent qu’Apple n’ait toujours pas introduit de système de recharge inversée sur ces nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. En revanche, une petite différence dans ce comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS réside dans le chargeur fourni dans la boite lors de l’achat : les modèles 11 Pro bénéficient d’un chargeur de 18W, contre seulement 5W pour les précédents modèles. Encore une fois, du fait que les iPhone XS ne soient plus commercialisés, la question ne se posera plus.

Appareil photo : l’iPhone 11 Pro se dote d’un triple capteur

Toujours dans la comparaison, l’iPhone 11 Pro enregistre une nette amélioration d’un point de vue de la photographie – et c’est clairement un terrain où Apple a fait des énormes progrès. En effet, ce nouveau modèle est équipé d’un triple capteur photo à l’arrière, contre un double capteur pour l’iPhone XS. Avec ce capteur ultra grand-angle supplémentaire, l’iPhone 11 Pro espère ainsi rivaliser avec les meilleurs photophones du marché – et il offre des photos avec un angle jusqu’à 120 degrés. Que ce soit l’iPhone 11 Pro ou l’iPhone XS – à l’avant comme à l’arrière – ils intègrent tous des capteurs de 12 MPx.

Voici les trois capteurs de l’iPhone 11 Pro :

12 Mpx, f/1.8 (capteur principal)

12 Mpx, f/2.4 (téléobjectif zoom 2x)

12 Mpx, f/1.8 (ultra grand angle)

Voici les deux capteurs de l’iPhone XS :

12 Mpx, f/1.8 (capteur principal)

12 Mpx, f/2.4 (téléobjectif zoom 2x)

La grande nouveauté est donc l’arrivée de ce capteur ultra grand-angle sur l’iPhone 11 Pro que l’on ne retrouvait pas sur l’iPhone XS. Il permet aussi bien de prendre des photos que des vidéos avec un très grand angle, ce qui est pratique pour les photos de paysages ou les photos dans les lieux de petite taille. A noter qu’Apple a rajouté des modes nuits et portraits sur ce nouvel iPhone 11 Pro, qui n’était pas disponible sur l’iPhone XS. La photo est clairement l’une des grandes différences entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS.

Prix : iPhone 11 Pro ou iPhone XS ?

Pour continuer ce comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS, il est évident que le prix est un facteur important. Avant d’entrer dans le détail de chacun des modèles, il faut savoir que l’iPhone 11 Pro se décline en version avec 64 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, exactement comme son prédécesseur. Avec un appareil photo aussi performant, il est logique que les utilisateurs exigent davantage d’espace. A noter qu’il est possible d’enregistrer toutes les données sur iCloud moyennant un abonnement mensuel.

Pour terminer ce comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS, vous trouverez ci-dessous un tableau des meilleurs prix pour l’iPhone XS. Pour rappel, l’iPhone XS avec 64 Go de stockage est commercialisé pour 1 159€, la version avec 256 Go de stockage est disponible à un prix de 1 329€, et la version avec 512 Go est à 1 559€. Aucun de ces produits n’a vu de baisse sensible du prix depuis leur sortie, il y a maintenant un an.

Il est intéressant de voir qu’Apple a décidé pour ce nouvel iPhone 11 Pro de ne pas augmenter ses prix comme il avait l’habitude de le faire sur les générations précédentes : ils sont strictement les mêmes que pour l’iPhone XS. Au delà du fait que la marque à la pomme enregistre une chute importante de ses ventes de téléphones, le groupe veut également se réconcilier avec les marchés asiatiques qui ont été contrariés par le prix des iPhone XS au moment de leur sortie.

En offrant un prix quasiment similaire entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS, Apple peut donc espérer augmenter le volume de ses ventes au moment de la sortie de ce nouvel iPhone. La société de conseil en investissements Wedbush a d’ailleurs affirmé que le groupe tablait sur 75 millions d’iPhone 11 vendus (avec une option pour produire 5 millions supplémentaires). Si on reste loin des années records, cela reste quand même supérieur à l’année passée, ce qui serait déjà un succès pour Apple.