Étude : quelle banque a la plus large audience web ?

Ces dernières années, la « transformation numérique » est le concept qui résonne dans le hall de toutes les banques. Face à l’essor des banques en ligne, et plus récemment des néo-banques, le secteur bancaire doit se réinventer.

Si le parcours de souscription aux produits classiques se fait désormais entièrement en ligne, encore faut-il avoir de la visibilité sur les moteurs de recherche pour attirer le public. Une étude récente menée par SEMrush met en lumière la quantité de trafic enregistrée sur chacun des sites des grands établissements bancaires – banques traditionnelles et banques en ligne.

Crédit Agricole, une audience en forte hausse

Le constat est sans appel : le Crédit Agricole renforce encore un peu plus sa position de numéro 1 avec une croissance de 41% de son audience entre octobre 2018 et octobre 2019. Avec plus de 32 millions de visiteurs sur le mois d’octobre 2019, la banque de réseau démontre que ses outils numériques sont à la hauteur pour répondre aux besoins de ses clients.

BNP Paribas qui a annoncé ce matin des résultats annuels au delà de toutes les attentes enregistre une hausse de 17,20% de son audience web, dixit l’outil Traffic Analytics de SEMrush. Le groupe fait aussi état dans son rapport annuel de « 97 millions de connexions aux apps, soit une hausse de 23,4% par rapport à 2018 ».

En ce qui concerne le trafic organique (issu des moteurs de recherche comme Google), c’est encore une fois le groupe Crédit Agricole qui enregistre la plus forte croissance. De 23,3 millions de visiteurs en janvier 2019, il termine à plus de 29,3 millions au mois d’octobre de la même année. Au final, on remarque que 90% du trafic vers le site de la banque est « organique » (à distinguer avec le trafic payant, et le trafic issus des réseaux sociaux et autres newsletters).

ING, Fortuneo et Boursorama Banque

Du côté des banques en ligne, c’est ING qui occupe la première position du classement avec plus de 1,1 million de visiteurs sur le mois d’octobre 2019. Fortuneo Banque enregistre quant à elle la plus forte croissance, avec un doublement de son audience (+109%) par rapport au même mois de l’année passée. Outre sa banque, elle héberge également sa plateforme boursière – ce qui doit drainer une importante part de trafic.

Boursorama Banque, actuel leader de la banque en ligne avec plus de 2 millions de clients enregistre 82% de croissance sur l’année. Ce chiffre est cohérent avec sa base de clients qui a été multipliée par 2 en l’espace de 3 ans. La banque a toujours capitalisé sur ses (excellentes) applications mobiles, ce qui justifie que son audience web n’est pas aussi élevées que ses deux autres rivales. On notera enfin que c’est l’URL boursorama-banque.com qui est mentionnée dans l’étude SEMrush, et non le portail boursier (boursorama.com).

Pour aller encore plus loin dans l’analyse des visiteurs, SEMrush a utilisé son outil Market Explorer pour déterminer le profil type des clients de chaque banque en ligne. Dans le cas de Boursorama Banque, l’outil a permis d’identifier la pyramide des âges pour les visiteurs du site de la banque (ci-dessous). Cette analyse semble conforme aux chiffres communiqués par la banque en ligne, qui affirme que l’âge moyen de ses clients est de 38 ans, avec la majeure partie située entre 25 et 50 ans.

Boursorama, champion sur Twitter

Enfin, SEMrush a également comparé les présences sur les réseaux sociaux. Le Top 3 des banques en ligne sur Twitter est composé de Boursorama Banque, Hello bank! et ING. Ces trois établissements comptaient respectivement 35 400, 15 400 et 15 300 abonnés au mois d’octobre dernier (le chiffre a légèrement évolué depuis).

Ici, le portail financier Boursorama et Boursorama Banque possèdent un seul et même compte – ce qui justifie aussi le chiffre élevé. Parmi les outsiders, Orange Bank se positionne au pied du podium avec 14 700 abonnés. La banque mobile de l’opérateur télécom fait plutôt bon élève quand on sait qu’elle a été lancée il y a tout juste deux ans. Monabanq et BforBank, bien qu’elles se partagent la place de « service client de l’année » depuis cinq ans, n’ont qu’une communauté très limitée sur le réseau social.