BNP Paribas : Hello bank! et Nickel enregistrent une croissance solide en 2019

Ce matin, BNP Paribas présentait ses résultats annuels à ses investisseurs. Le groupe s’est même permis de surprendre les analystes avec des résultats supérieurs à leurs attentes. Sur l’année écoulée, la banque de la rue d’Antin enregistre un résultat net record de 8,2 milliards d’euros – et renoue avec les profits records d’avant la crise financière.

9,7 millions de clients digitaux

Si c’est la banque d’investissement qui tire les chiffres vers le haut, le groupe se félicite ses résultats observés dans le cadre de sa démarche de transition numérique. Le communiqué souligne « le succès de ses offres digitales et sa position de leader des néo-banques en Europe ».

Au global, le groupe « compte 9,7 millions de clients digitaux et est reconnu, par exemple en France, dans son avance en termes de fonctionnalité ». Il y fait référence au rapport publié il y a quelques jours par l’agence de notation D-Rating qui le positionnait comme l’exemple des « Digital Transformers » dans le secteur bancaire. En 2019, BNP Paribas aura enregistré à travers toutes ses entités pas moins de « 97 millions de connexions aux apps, soit une hausse de 23,4% par rapport à 2018 ».

Dans sa présentation, la banque met en avant ses deux joyaux numériques : Hello bank! et Compte Nickel. La banque en ligne recense plus de 2,7 millions de clients à travers l’Europe, et 520 000 dans l’Hexagone au 31 décembre 2019. Avec le lancement de ses deux nouvelles offres Hello One et Hello Prime en janvier, nulle ne doute que sa croissance va encore s’accélérer en 2020.

Visiter Hello bank!

Comme Hello bank!, le Compte Nickel enregistre lui aussi plus de 30% de croissance sur l’exercice. Il y a quelques jours, le « compte bancaire sans banque » célébrait de manière originale ses 1,5 million de clients français. Ce service est désormais accessible dans 5 550 points de vente en France, et il « s’affirme comme le leader sur le marché des néo-banques en France et se situe dans le top 5 en Europe ».

#BNPPResults In 2019, we delivered a good overall performance, confirming the strength of our diversified and integrated model and our ability to create value in changing economic, technological, environmental, regulatory and societal conditions. https://t.co/KqnWuHBzCP pic.twitter.com/ub4NooUVXg — BNP Paribas Group (@BNPParibas) February 5, 2020

Mais le vrai travail de transformation digitale se situe probablement au niveau de sa banque de réseau historique. Le groupe évoque « son amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la satisfaction des clients avec la digitalisation de bout en bout des principaux parcours (entrée en relation, souscription de crédits immobiliers et produits d’investissement) » dans plusieurs pays européens – dont la France. Il capitalise également sur de la mutualisation de composants digitaux pour déployer des « outils de connaissance des clients enrichis ».

Hello bank!, une refonte de la gamme en 2020

En quelques années, Hello bank! est devenu un acteur incontournable sur le marché de la banque en ligne avec plus d’un demi million de clients dans l’Hexagone et 506 000 en Belgique. Début 2020, elle a toutefois annoncé une refonte complète de sa gamme de cartes bancaires pour mieux répondre à l’essor des néo-banques. Son offre unique a ainsi laissé place à deux nouvelles offres – dont l’une est gratuite et sans condition de revenus.

Avec cette stratégie ambitieuse, Hello bank! espère séduire un public plus large et plus avide de souscrire à des services financiers dématérialisés. Avec Hello One et Hello Prime, la banque en ligne souhaite se repositionner face à ses deux concurrents ING et Boursorama Banque (qui sont toutefois bien plus anciens sur le marché) pour atteindre le million de clients fin 2022.