Étudiant, il a pu arnaquer Apple de près d’un million de dollars

C’est une magouille que l’on ne prendrait pas très aux sérieux à première vue, une manipulation peut-être trop simple et trop facilement repérable. Mais parfois, la réalité nous montre que les choses les plus grosses sont souvent les moins visibles, et Apple vient d’en faire l’expérience.

Quan Jiang, un étudiant inscrit dans un collège en Oregon (États-Unis), a passé plusieurs mois à alimenter un stratagème très lucratif, basé sur le service après-vente de la marque à la pomme. En profitant de l’achat de plusieurs centaines d’iPhone contrefaits provenant de Chine et ne coûtant que 30 $, le jeune homme est parvenu à les échanger avec Apple par de vrais smartphones, à plus de 600 $ pièce.

Un énorme chiffre d’affaires …

Le fonctionnement de son business était loin d’être très poussé. Mais force est de constater que la similarité des iPhone contrefaits que Quan Jiang recevait, avait de quoi berner Apple. En l’espace de plusieurs années (oui oui), l’homme renvoyait ses produits vers la marque à la pomme, en exigeant leur remplacement. Il expliquait que les smartphones ne fonctionnaient pas, et attendait dans l’espoir que le service après-vente de la firme procéderait à des remplacements, avec des appareils authentiques.

Chose faite : malgré de multiples envois sans succès, le garçon aura accumulé pas moins de 900 000 dollars grâce à son stratagème. Apple lui aurait effectivement livré 1 500 iPhone en tout, en réponse à ses périphériques de contrefaçon.

… mais de lourdes conséquences

Les choses viennent de prendre fin, alors que les autorités de police de l’Oregon ont arrêté l’un des complices de Quan Jiang, appelé Yangyangg Zhou. A son domicile, des boîtes d’iPhone contrefaits étaient présentes, et ont permis d’en estimer la différence de prix avec un appareil authentique : 30 $ seulement, le faux périphérique à la pomme. On vous laisse prendre en mesure le gain des jeunes étudiants.

Les conséquences seront lourdes, notamment pour Quan Jiang, au cœur de l’arnaque. Les autorités ont condamné l’homme à 3 ans de prison ferme, et devra très certainement répondre à une obligation d’expulsion, à la fin de sa peine.