F-Secure lance ID PROTECTION pour protéger vos données personnelles

Pour F-Secure, une nouvelle approche est nécessaire afin de sécuriser ses informations personnelles face aux risques de vol d’identité sur le web. La marque lance aujourd’hui une nouvelle solution baptisée ID PROTECTION qui vise à réunir protection des données, et gestion des comptes personnels.

Au début de l’année, F-Secure a lancé un outil en ligne, Identity Theft Checker, qui permet de savoir si votre adresse email a été compromise par des fuites de données. L’outil a déjà été utilisé par 300 000 personnes à travers le monde, et s’appuie sur une base de données qui comporte plus de 100 milliards d’actifs récupérés, dont les mots de passe en texte clair (20 milliards dans la base).

Le nouveau service ID PROTECTION détecte et surveille en permanence les informations personnelles exposées sur Internet, et y ajoute un gestionnaire complet de mots de passe pour empêcher les prises de contrôle malveillantes de compte. L’idée d’un tel service est de pouvoir permettre aux personnes atteintes de pouvoir agir immédiatement pour, par exemple, changer leurs mots de passe sur les services compromis.

Les données personnelles, un enjeu majeur de sécurité

« Une fois que vos données ont fuité et elles peuvent se retrouver en vente sur le Dark Web au bout de quelques mois, vous figurerez ainsi sur des listes et devenir une cible facile pour des cyberattaques avancées », déclare Jonathan Farhi, Responsable Marketing Grands Comptes chez F-Secure. « En possession de vos informations d’identification, les cybercriminels peuvent alors facilement prendre le contrôle de vos comptes en ligne et commencer à commander des marchandises avec votre carte de crédit, par exemple. Tout ce processus peut avoir eu lieu avant même que la nouvelle de l’intrusion ait été rendue publique. »

41% des utilisateurs déclarent utiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes.

Une étude menée auprès de 4 000 personnes par F-Secure montre, qu’aujourd’hui, 37% des sondés sont au courant d’au moins une violation de données en ligne. En parallèle de cela, 41% d’entre eux déclarent utiliser un mot de passe identique sur plusieurs comptes à la fois, et ils utilisent 18,1 comptes en ligne en moyenne.

Grâce au service ID PROTECTION, les abonnés pourront donc recevoir des alertes instantanées et recommandations sur comment réagir lorsque des informations personnelles ont été compromises. Le service s’appuie sur une base de données qui est un mixe des milliards d’actifs récupérés par F-SECURE, et une surveillance du Dark Web pour récupérer les données volées, et alimenter la base.

L’abonnement est disponible pour toute la famille, et le gestionnaire des mots de passe se synchronise sur tous les appareils en pouvant remplir les champs et formulaires automatiquement.

F-Secure ID PROTECTION est disponible en abonnement mensuel (3,99€) ou annuel (29,90€) pour les appareils Android et iOS. Pour en savoir plus sur cette solution, toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de F-Secure.

Découvrir ID PROTECTION