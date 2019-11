Face à la demande, Apple double la production de ses nouveaux AirPods Pro

Deux fois plus d’AirPods Pro

Il y a quelques jours maintenant, Apple a officialisé ses nouveaux écouteurs AirPods Pro. Des écouteurs qui disposent de nouveaux embouts, pour s’adapter (enfin !) à toutes les oreilles, mais aussi d’un système de réduction du bruit. Pour faire simple, les micros internes et externes des AirPods Pro captent en permanence (jusqu’à 200x par seconde) ce que vous entendez et les bruits environnants, avant de produire aussitôt des sons inverses, pour les annuler.

Une nouvelle génération d’AirPods qui semble plus que jamais séduire les fans de la marque à la Pomme, à tel point qu’Apple aurait déjà décidé de doubler la production de ses nouveaux écouteurs. A l’heure actuelle, via la boutique officielle Apple, il n’est plus possible de recevoir les AirPods Pro pour les fêtes de fin d’année, et toute nouvelle commande sera honorée, au plus tôt, au tout début du mois de janvier.

Ainsi, la société Luxshare-ICT, qui se charge de la production des AirPods Pro, a été chargée par Apple d’augmenter sa production, et les deux usines tournent ainsi à plein régime. La société chinoise assemblait déjà 1 million d’AirPods Pro par mois, et il faudra donc que cette dernière parvienne à faire sortir chaque mois pas moins de 2 millions d’écouteurs désormais, pour répondre à la demande.

A noter que la société GoerTek (au Vietnam), qui gère la production des AirPods « classiques », devrait elle aussi augmenter sa cadence de production, mais de manière plus modérée.

Selon certaines prédictions signées Bloomberg, Apple pourrait expédier pas moins de 60 millions d’AirPods d’ici la fin de l’année 2019. Un marché en pleine expansion, et qui pourrait atteindre les 80 millions de ventes dès l’année 2020. Rappelons que les nouveaux AirPods Pro sont affichés en France au tarif de 279 euros, et sont livrés avec un boitier de recharge sans fil. Le modèle classique est pour sa part proposé à partir de 179 euros, mais avec un boitier de charge standard.