Face à la recrudescence des menaces, l’Australie offre des cours de cybersécurité à ses seniors

La pandémie de coronavirus force l’ensemble des habitants de la planète à adopter des pratiques de distanciation sociale. En ces temps de confinement, le e-commerce continue notamment de se renforcer. Cela ne pose aucun problème à certains mais pour d’autres naviguer dans ce nouvel environnement ne va pas sans poser problème. C’est notamment le cas de nombreux seniors qui n’ont pas toujours les compétences numériques nécessaires pour s’en sortir.

Un Mooc de sensibilisation à la cybersécurité

Le gouvernement australien vient justement de lancer une série de cours en ligne gratuits pour les aider. Ces conférences, axées sur la sécurité, s’adressent aux personnes âgées de plus de 65 ans. Elles fournissent de précieux conseils sur la meilleure façon de mener des conversations vidéo ou encore d’acheter en ligne et de se faire livrer à domicile. Les cours guident également les seniors pour leur permettre d’accéder aux services de télémédecine et aux services bancaire en ligne.

L’enseignement comprend aussi des vidéos de conseils pour éviter les arnaques en ligne les plus courantes. C’est un complément essentiel surtout que les cyberattaques sont en recrudescence depuis le début de la pandémie. Les personnes âgées sont des cibles de choix lors des opérations de phishing car elles n’ont pas toujours les bons réflexes.

« Le monde en ligne peut souvent être intimidant pour les seniors australiens, mais ils ne devraient pas l’être. Ces cours en ligne offrent des conseils pratiques pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans des services en ligne qui répondent à leurs besoins quotidiens », précise Paul Fletcher, ministre de la culture et de la communication à Zdnet.

En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information propose quant à elle un Mooc de sensibilisation à la cybersécurité. L’idée est d’informer tous les publics sur ces sujets afin d’assurer un niveau élevé de sécurité numérique. Le dispositif est accessible gratuitement jusqu’au mois d’avril 2021.