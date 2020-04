Face à Zoom et Microsoft Teams, Google Meet continue de s’améliorer

Si les applications Zoom, Microsoft Teams et Google Meet étaient déjà disponibles avant la crise du COVID-19, ces applications sont devenues extrêmement populaires dans les pays où les mesures de confinement ont été ordonnées afin de limiter la propagation du coronavirus. Et pour satisfaire leurs utilisateurs, ces services ne cessent de s’améliorer. Si Zoom se penche principalement sur la sécurisation de son service (suite à une série de polémiques à ce sujet), Microsoft Teams et Google Meet se dotent de nouvelles fonctionnalités.

Quelques nouveautés pour Google Meet

Cette semaine, par exemple, Google Meets annonce le déploiement de quatre nouvelles fonctionnalités :

La possibilité d’afficher simultanément 16 participants à une visioconférence (alors que ce mode d’affichage n’était possible qu’avec 4 participants auparavant)

La possibilité de partager un onglet Chrome lors des présentations au lieu de partager tout l’écran ou bien une fenêtre. D’après Google, « Si vous devez partager une vidéo de haute qualité avec du contenu audio lors de réunions, sélectionnez cette option pour la meilleure expérience pour les téléspectateurs distants »

Une intelligence artificielle qui optimise les réglages de la vidéo lorsque vous êtes en condition de faible luminosité

Une fonctionnalité de réduction des bruits qui permet par exemple d’éliminer les bruits de votre clavier ou bien celui de votre chien

Précédemment, Google a aussi annoncé une intégration de Meet avec Gmail.

« Au cours des dernières semaines, nous avons étendu les fonctionnalités avancées de Meet à tous les clients G Suite afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de Meet. Nous avons également intensifié la prise en charge de l’ingénierie pour Meet, à la fois pour nous assurer que nous évoluons de manière responsable et pour offrir à nos utilisateurs quatre de leurs fonctionnalités Meet les plus demandées », explique Smita Hashim, Director of Product Management de Google Meet.

Pour vous donner une idée du succès de ce service depuis le début des mesures de confinement en Europe et aux États-Unis, aujourd’hui, Meet compterait plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour. De son côté, Microsoft Teams a observé une hausse de 1 000 % du nombre d’appels vidéo. Et en quelques mois, Zoom est passé de 10 millions d’utilisateurs par jour, à 200 millions d’utilisateurs par jour.