Face à la polémique, Nintendo contraint de retirer une animation raciste

Une transformation ratée

C’est ce que l’on appelle un vilain bad buzz. Les premières images du très attendu Super Smash Bros Ultimate n’ont pas été le carton escompté. Dommage pour un jeu imaginé comme un vrai produit d’appel du côté de chez Nintendo pour la Switch… La faute à la transformation d’un personnage qui aurait tendance à véhiculer des clichés plutôt racistes. Le plus simple c’est de regarder cet extrait, la scène problématique se déroule peu après la 31e minute :

Vous n’avez rien vu ? Bon il faut dire que l’écran est plutôt agité et si on ne sait pas où chercher, ce n’est pas forcément évident. Le problème concerne le personnage de Tawks (Mr Game and Watch) qui change lors d’une attaque. La silhouette noire tend une torche et une plume apparaît derrière sa tête.

Pourquoi c’est raciste ? Parce qu’il s’agit d’un amérindien et surtout d’une référence au jeu Fire Attacks (1982). Un cowboy devait se défendre face à des indiens.

Super Smash Bros Ultimate, la perle de fin d’année ?

Conscient du danger potentiel pour sa poule aux œufs d’or, Nintendo a rapidement réagi en présentant des excuses. Une mise à jour est en route.

Dans son communiqué, la maison mère explique : « Nintendo prévoit de distribuer une mise à jour de Super Smash Bros Ultimate qui retire la plume de la silhouette de Mr. Game and Watch. Le jeu original dont la présentation de ce personnage est inspirée est sorti il y a plus de trois décennies et ne représente plus les valeurs de l’entreprise. »

On s’étonnera quand même de ce retour en arrière justement. En attendant, Nintendo pourra toujours se rassurer. Ils ne sont pas les seuls à qui ce genre de problèmes arrive. Il y a quelques semaines, c’est Fortnite qui avait du supprimer une animation gênante. L’anatomie de l’un des personnages défiait il est vrai la physique…

