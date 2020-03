Facebook : 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises affectées par le COVID-19

Alors que les mesures de confinement deviennent de plus en plus strictes pour freiner la propagation du COVID-19, on commence également à évoquer l’impact économique de cette pandémie.

Alors qu’il continue à lutter contre la désinformation et les abus à propos du coronavirus sur internet avec d’autres acteurs, Facebook annonce également une aide de 100 millions de dollars pour les petites entreprises qui sont affectées. Ce fonds ne représente, bien entendu, pas grand-chose par rapport à ce que le numéro un des réseaux sociaux peut générer chaque trimestre, mais il s’agit tout de même d’une somme importante, destinée à soutenir les petites entreprises.

Facebook veut aider les petites entreprises

« Plus la crise se prolonge, plus le risque est grand pour les petites entreprises et pour les moyens de subsistance de leurs propriétaires et employés. Nous avons écouté les petites entreprises pour comprendre comment nous pouvons les aider au mieux. Nous avons entendu haut et fort qu’un soutien financier pourrait leur permettre de garder les lumières allumées et de payer les personnes qui ne peuvent pas venir travailler. C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui que Facebook investit 100 millions de dollars pour aider 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays où nos employés vivent et travaillent », écrit Sheryl Sandberg, chief operating officer chez Facebook.

Pour le moment, Facebook ne détaille pas comment ce fonds sera distribué, mais le réseau social a déjà créé un site web (cliquez sur la « source » de cet article) où les entreprises peuvent s’inscrire et recevoir des mises à jour. Il y est indiqué que ces aides seront proposées sous forme de subventions en numéraires et sous forme de crédit publicitaire.

Le numéro un des réseaux sociaux cite également des exemples sur comment ses aides pourraient être utilisées, comme payer les frais de location, atteindre plus de clients ou couvrir des coûts opérationnels.

En revanche, avec la fermeture des magasins, il y a plus de personnes qui utilisent le e-commerce. Aux États-Unis, Amazon annonce un recrutement de 100 000 nouveaux employés afin de faire face à une demande sans précédent.