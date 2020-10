Facebook annonce l’interdiction des publicités antivaccins

Bien que le vaccin contre la COVID-19 n’ait pas encore été trouvé, Facebook anticipe en annonçant un nouveau règlement qui interdit les publicités contre les vaccins sur sa plateforme. En réalité, le numéro un des réseaux sociaux bloque déjà les publications qui sont identifiées comme de fausses informations par les organisations telles que l’OMS ou le CDC.

Et désormais, Facebook va également inclure, dans sa liste des interdictions, les publicités dont le but est de décourager les gens à se faire vacciner. L’effort du réseau social vise aussi à encourager les internautes à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

« Bien que les experts en santé publique conviennent que nous n’aurons pas de vaccin COVID-19 approuvé et largement disponible avant un certain temps, il existe des mesures que les gens peuvent prendre pour rester en bonne santé et en sécurité. Cela comprend le vaccin contre la grippe saisonnière. Nous annonçons donc aujourd’hui de nouvelles étapes dans le cadre de notre travail continu pour aider à soutenir les efforts de vaccination », indique le réseau social.

Cependant, les publicités à caractères politiques, qui s’opposent ou qui soutiennent une législation ou une politique gouvernementale sur le vaccin seront autorisées. Mais ces publicités feront l’objet d’un contrôle spécial et comme pour les publicités politiques autour des élections, il sera indiqué qui a payé pour cette visibilité.

Des fonctionnalités qui vont vous encourager à vous faire vacciner contre la grippe saisonnière

On notera que Facebook ne se contente pas de réduire la visibilité des messages antivaccins. Le numéro un des réseaux sociaux va également proposer des fonctionnalités qui encourageront les utilisateurs à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

« Pour vous aider, nous dirigerons les gens vers des informations générales sur le vaccin antigrippal et sur la façon de l’obtenir, y compris le lieu le plus proche pour obtenir le vaccin aux États-Unis à l’aide de notre outil de santé préventive. Nous inclurons également des rappels à partager sur le vaccin contre la grippe et des ressources des autorités sanitaires dans le fil d’actualité et dans le centre d’information COVID-19 », annonce Facebook.

Ces fonctionnalités seront d’abord lancées aux USA, mais elles arriveront dans d’autres pays dans les prochaines semaines. Facebook indique également qu’il collabore avec l’OMS et l’UNICEF afin d’aider ceux-ci à amplifier leurs messages autour de la vaccination.

« L’accès à des informations fiables est important pour garantir l’adoption de vaccins sûrs et efficaces. Nous nous félicitons de la mise à jour par Facebook de ses politiques relatives aux annonces de vaccins afin d’interdire les publicités qui découragent les gens de se faire vacciner », se réjouit Aleksandra Kuzmanovic, social media manager à l’OMS.

Depuis le début de la pandémie, Facebook n’a cessé de lancer des fonctionnalités et des mises à jour afin de lutter contre la désinformation au sujet de la COVID-19. Parmi ces fonctionnalités, il y a le centre d’information sur lequel les utilisateurs peuvent accéder à des sources fiables d’infos sur le virus. Cet effort contre la désinformation s’étend aux applications WhatsApp et Instagram.