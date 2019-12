Facebook aussi travaille sur son propre OS (pour se détacher d’Android)

Bientôt un Facebook OS ?

Il y a quelques jours, on apprenait que la Chine travaillait activement sur l’élaboration d’un OS maison, afin de devenir « technologiquement indépendante » d’ici 2025. Une manière de se passer au maximum des logiciels et composants fabriqués à l’étranger, et notamment chez le grand rival américain. Du côté de chez Facebook, on souhaite également se détacher un peu de Google et Android, en préparant (là aussi) un OS maison.

En effet, afin de réduire sa dépendance à Android, Facebook souhaiterait mettre en place son propre système d’exploitation. Le tout serait chapeauté par Mark Lucovsky, un ancien de chez Microsoft, à l’origine notamment d’un certain Windows NT.

Pour Facebook, il s’agirait donc de permettre à ses créations maison (comme Oculus pour ne citer que lui) d’être moins dépendantes à Android. A l’avenir, selon Ficus Kirkpatrick, en charge des divisions AR et VR chez Facebook : « il est possible que les futurs produits Facebook n’aient pas besoin d’un logiciel Google« .

Ce dernier ajoute : « Nous voulons être sûr que la prochaine génération aura de la place pour nous. Nous ne pensons pas pouvoir faire confiance au marché ou aux concurrents pour s’assurer que c’est le cas. Et donc nous allons le faire nous-mêmes« . Selon certaines rumeurs, Facebook souhaiterait prendre la même orientation qu’Apple, et pourrait également décider de développer certains composants hardware. Cela sans oublier un assistant vocal en préparation.

Soulignons que ce n’est pas la première fois que Facebook souhaite mettre en place un OS maison. Il y a quelques années déjà, le smartphone HTC First embarquait un OS spécifique, et était alors désigné comme un « Facebook Phone« . Ce dernier était basé sous Android, mais avec une surcouche Facebook Home… Et force est d’admettre que tout cela n’a pas laissé un souvenir vraiment indélébile. Reste à savoir si la prochaine tentative de Facebook en matière d’OS sera plus fructueuse.