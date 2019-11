Facebook : bientôt, un selfie vidéo pour prouver que vous n’êtes pas un fake ?

Depuis la dernière élection présidentielle aux USA, Facebook n’a cessé d’annoncer de nouvelles mesures pour empêcher les mauvais acteurs de propager des contenus de désinformation sur sa plateforme. En même temps, le numéro un des réseaux sociaux s’est également penché plus sérieusement sur le fléau des comptes inauthentiques, qui sont souvent utilisés par ces acteurs pour amplifier la visibilité des contenus produits.

Mais bien que ces efforts aient eu des résultats significatifs, force est de constater que Facebook n’a pas encore entièrement résolu le problème (y parviendra-t-il un jour ?).

Et alors que la prochaine élection présidentielle américaine est dans un an, le numéro un des réseaux sociaux teste un nouveau dispositif, afin de vérifier qu’un compte est bien géré par un humain (mais pas un robot).

Cette nouvelle fonctionnalité, qui n’a pas encore été déployée, a été découverte par Jane Manchun Wong, une spécialiste du reverse engineering.

En substance, cette développeuse a trouvé un écran, utilisé dans le cadre de tests, qui demande à l’utilisateur de prendre un selfie vidéo en tournant la tête vers plusieurs directions.

This is how Facebook's Facial Recognition-based Identity Verification looks like

It asks me to look at several directions within the circle

It explicitly states no one else will see the video selfie and will be deleted 30 days after the confirmation pic.twitter.com/296bGRDyYZ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019