Facebook Dating : le cauchemar de Tinder débarque en Europe en 2020

Il y a plus d’un an, à l’occasion d’une conférence F8, Facebook a annoncé Facebook Dating, son service de rencontre. L’entreprise a néanmoins choisi de déployer cette nouvelle fonctionnalité très prudemment. Et ce n’est que depuis cette semaine que le service de rencontre du réseau social est disponible aux États-Unis. En plus du pays de l’Oncle Sam, Facebook Dating est également accessible dans ces 19 pays : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Laos, Malaisie, Mexique, Paraguay, Pérou, Philippines, Singapour, Suriname, Thaïlande, Uruguay et Vietnam.

Mais qu’en est-il (de la France et) de l’Europe ? Nathan Sharp, Product Manager de Facebook Dating, indique que le service sera disponible sur le Vieux Continent en 2020. En revanche, aucune date précise n’est indiquée.

Facebook Dating, l’anti-Tinder ?

En lançant Facebook Dating, le groupe entre en concurrence directe avec les services tels que Tinder ou Meetic. Néanmoins, l’entreprise insiste sur le fait que Dating permettra de trouver des relations amoureuses durables. Et l’avantage de Facebook Dating par rapport à ses concurrents, c’est que celui-ci pourra utiliser les données personnelles fournies par les utilisateurs sur le réseau social afin d’affiner les suggestions.

Dans les pays où le service est disponible, Facebook Dating peut être activé chez les personnes âgées de plus de 18 ans. L’activation de la fonctionnalité crée un profil Dating, différent du profil Facebook classique.

« Vous serez suggéré à d’autres personnes qui ont également choisi de participer. Les personnes sont suggérées en fonction de vos préférences, de vos intérêts et des autres choses que vous faites sur Facebook », explique Nathan Sharp. Celui-ci insiste aussi sur le fait que toutes les données de Facebook Dating resteront sur le service de rencontre, et n’iront pas sur le reste de Facebook.

Sinon, on notera également que Facebook Dating sera bientôt intégré à Instagram : les utilisateurs pourront partager leurs publications Instagram sur Facebook Dating s’ils le souhaitent.