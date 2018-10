Facebook déploie le design simplifié de Messenger. Le mode sombre est pour bientôt

Après avoir transformé son application de chat Messenger en une plateforme à part entière, Facebook a développé de nombreuses fonctionnalités pour celle-ci. De ce fait, à la longue, l’application est devenue saturée.

Mais en début d’année, David Marcus, ancien patron de Messenger, annonçait le développement d’un nouveau design pour l’application de chat. « Alors que nous faisions la course pour créer ces nouvelles fonctionnalités, l’application est devenue trop encombrée », a déclaré David Marcus à l’époque. « Attendez-vous à nous voir investir massivement dans la simplification et la rationalisation de Messenger cette année. »

Le design simplifié de Messenger a été présenté lors de la conférence F8 de Facebook au mois de mai. Mais cette nouvelle version ne commence à être déployée qu’aujourd’hui.

Le nouveau Messenger

D’après les explications de Stan Chudnovsky, vice-président en charge de Messenger, l’application passe de neuf à trois onglets. Sur la barre de navigation en bas, vous n’aurez plus qu’un onglet pour les messages, un pour les contacts et un autre baptisé Discover. Ce dernier est l’emplacement où « vous pouvez communiquer avec les entreprises pour obtenir les dernières offres, jouer à Instant Games, réserver vos prochaines vacances, suivre les actualités, etc. », d’après Stan Chudnovsky.

D’ailleurs il est à noter que la simplification de Messenger est seulement d’ordre esthétique. Et l’application ne perd aucune fonctionnalité. Vous pouvez encore « interroger vos amis sur le film à voir, diviser l’addition pour le dîner de la nuit dernière, partager votre emplacement en direct pour trouver des amis à un festival de musique, les défier à vos jeux préférés ou participer à un chat vidéo en groupe », rassure le vice-président de Messenger.

Facebook a même ajouté des fonctionnalités, comme le dégradé des bulles de messagerie sur l’application. Quant au mode sombre, il arrivera plus tard.

Ce nouveau design de Facebook Messenger sera déployé aux utilisateurs durant les prochaines semaines.