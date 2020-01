Facebook déploiera son nouveau site avant le printemps, dark mode inclus

En 2019, à l’occasion de sa conférence annuelle F8, Facebook a annoncé un important redesign de l’interface de son réseau social baptisé « F5 ». Si certains de ces nouveaux éléments sont déjà arrivés sur les versions mobiles de l’application Facebook, l’entreprise n’a pas encore déployé ceux-ci sur la version web.

Néanmoins, Facebook a déjà commencé à tester le nouveau design de son site web auprès de quelques utilisateurs et aujourd’hui, nous savons quand ce nouveau site sera disponible pour tout le monde.

Comme le rapportent nos confrères de CNET, Facebook a récemment indiqué que ce nouveau design pour son site web sera déployé avant le printemps.

F5 marque plusieurs changements radicaux par rapport au design actuel du site de Facebook. La nouvelle interface est plus légère, elle est plus proche d’une interface d’application mobile, comporte moins d’éléments bleus, intègre une nouvelle barre supérieure, ainsi qu’un logo circulaire.

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M

— Facebook (@Facebook) April 30, 2019