Lenovo dévoile le ThinkPad X1 Fold, un ordinateur à écran OLED pliable qui coûte cher

Le marché des smartphones n’est pas exclusif quand il s’agit d’écran pliable. Samsung va partager l’appellation « Fold » avec Lenovo, qui vient de présenter le ThinkPad X1 Fold au CES de Las Vegas 2020. Un an après le concept, la firme sort une première version d’un produit à cheval entre la tablette et le PC portable. Mais tout comme le Galaxy Fold, le prix du ThinkPad X1 Fold est très élevé.

L’avenir des ordinateurs portables ?

On félicitera les équipes de Lenovo pour être resté fidèle au design du concept, dont son écran OLED de 13,3 pouces. Comme vous pouvez le découvrir, le nouveau ThinkPad X1 Fold rempliera à la fois l’usage d’une tablette, tout comme celle d’un ordinateur, d’autant plus qu’un clavier physique Bluetooth peut venir se positionner sur la partie basse de l’écran, en cas d’usage bureautique classique.

La technologie OLED offre également une résolution de 2048 x 1536, ce qui est équivalent à un iPad de 9,7 pouces, comme nos confrères de The Verge appréciaient faire la comparaison. En position horizontale et entièrement déplié, l’écran possède un format de 4:3. Une fois plié, le ThinkPad X1 laisse un petit espace vide entre les deux écrans. À première vue, cela est frustrant. Mais à côté des limites techniques que les ingénieurs ont dû rencontrer, ce petit espace permet aussi de laisser le clavier physique installé lorsque l’ordinateur à écran pliable est fermé.

Auparavant, les tablettes constituaient le produit high-tech intercalé entre l’usage d’un smartphone et celui d’un ordinateur. Désormais, la subtilité est encore plus grande : les ordinateurs à écrans pliables se veulent aussi fonctionnels qu’un ordinateur et qu’une tablette réunis, avec leurs points forts respectifs.

Les caractéristiques du ThinkPad X1 Fold

Alors que le CES n’avait même pas encore ouvert ses portes au public, Lenovo a profité pour lever le voile sur son nouveau modèle ainsi que dévoiler plusieurs de ses caractéristiques. On notera que tout est encore assez flou sur les détails. Les grandes lignes sont les suivantes : l’ordinateur embarque un processeur Intel à la technologie « hybride », et peut atteindre une autonomie de 11 heures.

Au chapitre du software, Lenovo a dû faire face à une difficulté : être le premier à proposer un ordinateur à écran pliable. Il a pris de l’avance, et Microsoft n’a pas encore pu suivre en proposant un système d’exploitation adapté (qui arrivera plus tard par ailleurs, et s’appellera Windows 10X). Ainsi, le ThinkPad X1 Fold s’exécute avec Windows 10 Pro, dans une version optimisée directement par Lenovo, pour fonctionner avec son hardware spécifique.

Terminons sur ce qui est le plus délicat : le prix. Comme pour le Samsung Galaxy Fold (le premier smartphone pliable commercialisé sur le marché), le ThinkPad X1 Fold coûte cher. A Las Vegas, la marque née à Pékin a confirmé un ticket d’entrée à 2 499 dollars. Selon les dires du constructeur, les premiers modèles seront livrés à la mi-2020. Espérons que les mésaventures du Galaxy Fold ne se répètent pas sur le X1 Fold.