Facebook dit adieu à l’Oculus Go, mais annonce des nouveautés pour l’Oculus Quest

Quand Facebook a enfin décidé de commercialiser des casques de réalité virtuelle, son premier produit était l’Oculus Rift. Le Rift est un casque puissant, mais celui-ci a eu du mal à être adopté par le grand public pour deux raisons. Tout d’abord, l’Oculus Rift était un peu trop cher. Mais en plus de cela, le casque a besoin d’être connecté à un ordinateur pour fonctionner et cet ordinateur doit être suffisamment puissant pour produire l’expérience en réalité virtuelle.

Aussi, pour que la réalité virtuelle soit plus accessible, Facebook a lancé, il y a deux ans, un autre casque : l’Oculus Go. Celui-ci est nettement plus abordable, et ne requiert pas de PC puissant pour fonctionner. D’autre part, le produit est compact, ce qui rend celui-ci facile à utiliser. En revanche, les performances et la qualité de l’expérience sont loin d’être comparables à celles de l’Oculus Rift.

Et par la suite, Facebook a lancé un produit intermédiaire : l’Oculus Quest. Ce casque coûte plus cher que l’Oculus Go, mais reste abordable. Et s’il ne requiert pas de PC pour fonctionner, ses performances sont cependant proches de celles de l’Oculus Rift.

Facebook décide de mettre fin à l’Oculus Go

Cette semaine, Facebook annonce qu’il ne vendra plus l’Oculus Go. Pourquoi ? Les clients d’Oculus ont montré plus d’intérêt pour l’Oculus Quest, avec un prix plus élevé, mais une expérience supérieure, que pour l’Oculus Go. D’ailleurs, Facebook ne vendra plus de produits utilisant la technologie 3DOF (trois degrés de liberté) de l’Oculus Go.

Les ventes de ce casque abordable cesseront donc cette année, et à partir de décembre 2020, l’entreprise n’acceptera plus les nouvelles applications, ni les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités d’apps. En revanche, l’Oculus Go pourra toujours être utilisé, et Facebook s’engage à maintenir le système avec des correctifs de bugs et des patches de sécurité jusqu’en 2022.

Une petite nouveauté pour l’Oculus Quest

Tout en annonçant la fin de vie de l’Oculus Go, Facebook vient aussi d’évoquer une nouvelle fonctionnalité pour les développeurs sur l’Oculus Quest : la possibilité de proposer des applications sur ce casque sans passer par la boutique Oculus Store.

« Nous avons entendu que de nombreux développeurs et passionnés recherchent des moyens plus simples de distribuer des applications en dehors de l’Oculus Store. Nous sommes ravis d’annoncer qu’au début de 2021, nous proposerons aux développeurs une nouvelle façon de distribuer les applications Quest. Cela permettra aux développeurs de partager leurs applications avec toute personne ce casque, sans avoir à être acceptée dans la boutique Oculus et sans recourir au sideleading », explique l’entreprise.