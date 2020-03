Facebook et Instragram fusionnent de plus en plus

Désormais, la plupart des réseaux sociaux ont intégré le format story à leurs plateformes. Depuis 2011 et l’arrivée de Snapchat ce format a rapidement été copié par les autres médias sociaux. En 2016, c’est Instagram qui exploite les stories, et nous avons tous conscience du succès qu’elles reçoivent aujourd’hui. Par la suite, Facebook s’inspire de son petit frère en lui piquant à son tour ce concept, si le succès n’est pas forcément au rendez-vous dans un premier temps, les stories deviennent de plus en plus populaires sur Facebook, Messenger, et désormais WhatsApp. La semaine dernière, Twitter a présenté sa propre vision des stories, les Fleets.

Devant le succès récolté par ce format, les applications du groupe Facebook mettent en place des liens pour partager plus facilement les stories entre elles. Depuis 2017, les utilisateurs d’Instagram ont la possibilité de partager directement leurs stories avec leur compte Facebook. Aujourd’hui, les utilisateurs Facebook peuvent désormais partager leurs stories avec leur compte Instagram. Pour le moment, cette option demeure en phase de test dans seulement quelques marchés.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

En déployant une telle fonction, Mark Zuckerberg et ses équipes misent une nouvelle fois sur ce format. L’année dernière, Facebook Stories, Instagram Stories, ainsi que WhatsApp Status comptaient environ 500 millions d’utilisateurs par jour. À titre de comparaison, Snapchat, l’inventeur de ce format n’en comptait que 218 millions.

Cette nouveauté est perçue comme une accélération de l’intrusion de Facebook dans les applications de son groupe. Voici déjà quelques mois que la maison mère a changé son logo pour se différencier du réseau social, et en a profité pour l’ajouter à l’ensemble des applications (Messenger, Instagram, et WhatsApp) sur l’écran de démarrage.

Sur la capture d’écran partagée par Jane Manchun Wong, Facebook aurait prévu d’ajouter un nouveau bouton « partagez votre story sur Instagram ». En activant cette fonction, vous rendez automatique le partage des autres stories Facebook à venir sur Instagram.