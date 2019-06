Facebook lance une fonctionnalité qui ne plaira pas aux voyeurs

Voilà des années maintenant que le célèbre bouton « J’aime » de Facebook est rentré dans les mœurs, suscitant du rejet comme de l’admiration chez ses utilisateurs. Mais ce qui est sûr, c’est que ces derniers sont habitués à l’utiliser pour ajouter une réaction à photo lorsqu’ils défilent sur leur fil d’actualité.

Et pourtant, le réseau social a lancé une fonctionnalité qui permet d’aimer une image d’une tout autre façon.

En effet, le journaliste américain Matt Navarra a repéré la nouvelle option, qu’il a récemment partagé dans un tweet en indiquant : « Nouveau ! Facebook vous permet maintenant de double-cliquer sur un post pour liker sur iOS ». Comme le montre la courte vidéo qui accompagne son message, le double-clic permet donc de liker une photo, ce qui n’a jamais été le cas jusqu’ici puisqu’il fallait se référer à l’habituel bouton.

New! Facebook now let’s you double-tap a post to Like it on iOS pic.twitter.com/flmoqReBwJ

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 9, 2019