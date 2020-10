Facebook lance la version beta de sa plateforme de cloud gaming

Le cloud gaming va révolutionner les jeux vidéo et Facebook veut aussi y avoir sa place. Actuellement, Google propose déjà son service Stadia. Microsoft a aussi lancé xCloud. Et il y a un mois, Amazon a présenté Luna, son service de cloud gaming.

De son côté, Facebook vient de lancer les tests en beta d’une fonctionnalité qui permettra aussi de profiter de jeux en streaming sur sa plateforme Facebook Gaming. On l’oublie parfois, mais Facebook a une plateforme de jeux vidéo (des jeux web et des Instant Games qui se jouent sur les apps Facebook et Messenger).

Actuellement, les jeux Instant Games et les jeux HTML5 sur l’application Facebook comptent déjà 380 millions d’utilisateurs. Et bientôt, ces joueurs pourront également profiter d’une plateforme de cloud gaming.

Facebook préfère y aller pas à pas

Alors que Google et Microsoft vous permettent de jouer à des titres AAA sur un smartphone, Facebook préfère avancer doucement.

« Nous croyons en l’avenir à long terme du cloud gaming, mais nous n’essaierons pas de vous épater avec les merveilles de nos centres de données, algorithmes de compression, résolutions ou images par seconde. La diffusion en continu de jeux dans le cloud pour le grand public a encore du chemin à parcourir, et il est important de comprendre à la fois les avantages et la réalité de la technologie plutôt que d’essayer de vendre où elle sera dans le futur », explique Jason Rubin, vice-président chez Facebook.

Pour le moment, le test en beta du cloud gaming sur Facebook n’est accessible que dans quelques États américains. De plus, il n’y a que 5 jeux disponibles : Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale et WWE SuperCard. Tous ces jeux sont gratuits.

Facebook préfère commencer avec des jeux conçus pour mobiles. Le réseau social a également choisi des titres qui peuvent tolérer la latence due au réseau (des jeux de sport, de stratégie, etc.). Cependant, des jeux d’action et d’aventure devraient arriver l’année prochaine.

Disponible sur Android et sur le web, mais pas sur iOS

Actuellement, le test en beta de cette fonctionnalité de cloud gaming sur Facebook est accessible sur Android et sur le web, mais pas sur iOS. Bien que la firme de Cupertino autorise maintenant le jeu en streaming sur les iPhone, Facebook met en doute la viabilité d’un lancement sur l’App Store.

Facebook pourrait bien entendu proposer sa plateforme de cloud gaming via le web sur les iPhone (et donc échapper au règlement très contraignant de l’App Store), mais pour le moment il y aurait trop de limitations.