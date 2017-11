Facebook lance une nouvelle fonctionnalité de sondage (avec des GIFs)

Comme Twitter et Instagram, Facebook propose maintenant une fonctionnalité de sondage, qui permet aux profils et aux pages d’interroger les amis ou les fans. Sur Facebook, seulement deux réponses sont proposées. Mais on peut accompagner ces réponses d’images ou de GIFs animés.

Les sondages sont déjà disponibles sur Twitter et Instagram. Et maintenant, vous devrez vous attendre à en trouver également sur votre fil d’actualité Facebook. En effet, le numéro un des réseaux sociaux a finalement déployé une fonctionnalité de sondage qui permet aux profils et aux pages d’interroger leurs amis ou leurs fans.

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et si elle est déjà arrivée sur votre compte, elle devrait apparaître avec les autres options disponibles lorsque vous faites une publication.

Sur Facebook, les sondages ne peuvent comporter que deux réponses. L’utilisateur doit donc poser la question, et donner deux choix. Pour donner plus de vie aux sondages, le numéro un des réseaux sociaux permet également d’ajouter des images ou des GIFs animés aux réponses.

Ces sondages pourraient devenir une nouvelle façon de produire de l’engagement sur Facebook pour les gestionnaires de communauté. D’ailleurs, les utilisateurs de Facebook n’ont pas attendu l’arrivée de cette fonctionnalité pour lancer des sondages puisque sur certaines pages et dans certains groupes du réseau social, on faisait déjà quelque chose de similaire avec des images statiques (et cela produit généralement beaucoup d’engagement).

Pendant un moment, durant l’élection présidentielle des Etats-Unis, la fonctionnalité Live streaming de Facebook a également été détournée pour créer des sondages interactifs qui affichent les résultats en temps réels.

On note aussi que si les sondages existaient déjà sur Facebook, pendant plusieurs années, le numéro un des réseaux sociaux ne proposait pas les fonctionnalités aux profils et aux pages.

(Source)