Facebook lance sa propre application pour les créateurs de vidéos

Avec la nouvelle application Creators, Facebook encourage les créateurs de vidéos à passer au niveau suivant.

Cela n’est plus un secret, Facebook veut devenir une plateforme de vidéos similaire à YouTube. Et maintenant, il dispose également d’une application dédiée aux créateurs, l’objectif étant d’avoir un maximum de contenu généré par les pages et les profils du réseau social.

Baptisée « Creators », l’application inclut une série d’outils supposée aider les utilisateurs du réseau social à créer des vidéos et à produire plus d’engagement.

Parmi ces outils, il y a un « Live Creative Kit », qui permet aux utilisateurs de rehausser la qualité des diffusions en Live sur Facebook, en ajoutant des visuels d’introduction et des visuels de fin (comme sur les émissions télé), en ajoutant des autocollants ou encore en utilisant des cadres.

Creators propose également un onglet dédié à la communauté, qui centralise les commentaires sur Facebook, Instagram ainsi que les messages privés sur Messenger.

Il y a également une fonctionnalité qui permet de crossposter des vidéos sur différentes plateformes et une autre pour utiliser des effets spéciaux.

L’application Creators est actuellement disponible dans le monde entier, mais uniquement sur iOS. La version Android devrait quant à elle arriver dans quelques mois.

‘One stop shop’

« L’application Facebook Creator est un ‘one stop shop’ pour les créateurs de toutes sortes, pour les aider à faire passer leurs passions au niveau suivant. Avec l’application, les créateurs peuvent facilement créer une vidéo originale, faire des vidéos en direct avec des fonctionnalités exclusives, et se connecter avec leur communauté sur Facebook », explique Chris Hatfield, Product Manager.

Après le lancement de Watch et la possibilité de monétiser les vidéos sur Facebook, cette application est une autre initiative visant à transformer le réseau social en plateforme de vidéos. L’application encourage les créateurs à faire monter le niveau de leurs créations, et à produire plus de contenu. Avec plus de vidéos et plus de « vues », Facebook peut espérer booster ses revenus publicitaires.