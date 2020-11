Facebook lance un outil de collecte pour les personnes dans le besoin

La pandémie de covid-19 génère une crise économique et sociale importante et a déjà fait sombrer des millions de personnes dans la pauvreté. C’est notamment le cas aux États-Unis où les filets de protection sociale sont assez limités. Le gouvernement américain a bien fait voter le Cares Act, un plan de relance de 2200 milliards de dollars incluant des aides pour les personnes au chômage, ou un report des prêts étudiants, mais les effets de cette loi sont provisoires et prendront prochainement fin.

Facebook s’active pour déployer la fonctionnalité avant Noël

Dès lors, sans soutien suffisant de l’État, beaucoup sont forcés de se tourner vers une solidarité de proximité. Dans ce cadre, le nouvel outil Drives déployé par Facebook aux États-Unis pourrait jouer un rôle très concret. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de collecter de la nourriture, des vêtements et d’autres produits de première nécessité pour les personnes en difficulté.

Il est accessible via la section « Aide de la communauté », un dispositif qui existe depuis 2017 et qui est aussi actif en France. Il centralise les demandes et les offres d’aides au sein des communautés locales. Drives simplifie ces initiatives, il devient ainsi possible de créer ou demander une aide en fixant un objectif précis. On peut par exemple imaginer collecter un nombre déterminé de vêtements ou de denrées alimentaires qui seront ensuite récoltés localement par l’organisateur. Le drive créé apparaît sur le profil de l’utilisateur ainsi que sur la page communautaire.

Pour l’heure, Facebook déploie progressivement Drives et il sera disponible pour tous les Américains d’ici quelques semaines. L’idée est qu’il soit totalement opérationnel pour les fêtes de fin d’année. La firme de Mark Zuckerberg se montre également active dans le domaine caritatif sur Instagram. Depuis avril dernier, il est ainsi possible de collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif. Le vidéaste peut même suivre en temps réel les personnes qui soutiennent son action et les remercier en direct.