Instagram : une nouvelle option « Collecteur de fonds » pour les diffusions en direct

Des collectes de fonds pour Instagram

Depuis quelques jours, Facebook n’en finit plus de proposer nouveautés et autres optimisations pour ses différents services. Ainsi, outre des appels vidéo WhatsApp qui passent de 4 à 8 participants, le géant américain a officialisé ses nouveaux salons de discussions Rooms, qui peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes.

Aujourd’hui, Instagram propose une nouvelle fonctionnalité qui vise à faciliter la collecte de fonds, à destination des organisations à but non lucratif qui luttent pour enrayer la pandémie de coronavirus. Le réseau social permet ainsi à ses abonnés de récolter des fonds durant une diffusion en direct, et d’encourager les abonnés à effectuer un don en faveur d’une organisation préalablement choisie.

Comment ça marche ?

Pour cela, il suffit de valider l’option « Collecteur de Fonds » au lancement d’une diffusion en direct, puis de choisir l’organisation que l’on souhaite soutenir. Le collecteur de fonds voit alors en temps réel les personnes qui soutiennent la collecte de fonds et le montant récolté au cours de son Live, et peut ainsi remercier, en direct, les généreux donateurs.

Instagram précise : « Dès lors qu’un membre de la communauté effectue un don, il débloque le sticker « J’ai fait un don » au sein de la galerie des stickers disponible dans l’outil Story. Si l’utilisateur choisit de partager une Story incluant ce nouveau sticker, cette dernière est ajoutée à une Story partagée avec tous les membres de la communauté qui ont réalisé un don sur la plateforme, et ce, dans l’objectif de valoriser leur geste solidaire et d’encourager leur communauté à soutenir les causes qui leur sont chères. »

A noter que certaines Pages Facebook pourront également décider de demander aux spectateurs de payer un droit d’entrée pour assister à une diffusion en direct. Il sera possible d’afficher les événements Facebook comme accessibles uniquement en ligne, avec des vidéos payantes qui pourront concerner des performances en ligne de nos artistes favoris, des cours de cuisine, des conférences professionnelles…