Facebook lance une nouvelle application pour créer des memes

En plus de ses plateformes les plus connues, comme l’application Facebook, WhatsApp ou Instagram, Facebook développe régulièrement d’autres applications moins importantes et qui finissent le plus souvent par tomber dans l’oubli, mais qui permettent à l’entreprise de tester de nouvelles idées.

Au mois de juillet, Facebook a même créé une nouvelle équipe baptisée NPE, dont le but est de créer des applications qui « seront alignées sur la mission de Facebook consistant à donner aux gens le pouvoir de créer une communauté, mais qui se concentreront sur la fourniture d’expériences entièrement nouvelles. »

Facebook teste une application de création de memes

Comme le rapporte un article de TechCrunch, NPE a déjà deux applications baptisées Aux (une application axée sur la musique) et Bump (une application de chat). Et ce mois de novembre, la petite équipe au sein de Facebook a lancé une nouvelle application baptisée Whale.

En substance, Whale est une app qui est entièrement dédiée à la création de memes. Et malheureusement, ou pas, celle-ci n’est actuellement disponible qu’au Canada.

Si d’autres applications d’édition d’images vous permettent déjà de créer des memes sur l’App Store, Whale a l’avantage d’être gratuit, et propose quand même des fonctionnalités intéressantes. L’application permet de modifier des photos prises avec la caméra, ou des photos de la galerie de l’utilisateur. L’application propose également une banque d’image.

Pour le moment, il s’agit d’un test et il est tout à fait possible que dans quelques mois, Facebook décide de fermer cette application. « Nous avons décidé d’utiliser ce nom de marque distinct pour aider à définir les attentes appropriées vis-à-vis des utilisateurs : les applications de l’équipe NPE Team vont changer très rapidement et seront fermées si nous apprenons qu’elles ne sont pas utiles aux utilisateurs », indiquait l’entreprise au mois de juillet lors de l’annonce de la création de cette équipe.