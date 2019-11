Voici le nouveau logo de Facebook

Instagram appartient à Facebook depuis 2012 et WhatsApp appartient au groupe depuis 2014. Mais cela, de nombreuses personnes semblent l’ignorer. Un sondage réalisé par Pew a récemment révélé que seulement 29 % des Américains savaient que WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook.

Et justement, depuis le mois de juin, l’entreprise a commencé à changer les marques de ses différents produits et services en ajoutant « from Facebook » sur ceux-ci (par exemple, « Instagram from Facebook »).

D’après Antonio Lucio, Chief Marketing Officer chez Facebook, cela a été mis en œuvre car « les gens devraient savoir quelles entreprises fabriquent les produits qu’ils utilisent. » En plus de WhatsApp et d’Instagram, les autres marques de services et de produits de l’entreprise incluent également Messenger, Oculus, Workplace, Portal et Calibra.

Et aujourd’hui, Facebook présente son nouveau logo (différent de celui auquel nous sommes habitués) pour ces services.

Le nouveau logo de Facebook, l’entreprise

Ce nouveau logo sera par exemple visible sur l’application Instagram. En revanche, l’application Facebook conservera son ancien branding.

Sa couleur variera en fonction des chartes graphiques des sites ou des applications sur lesquels il s’affiche.

Mais le plus important est que ce logo permet à Facebook de mieux refléter sa structure et de nous aider à faire la distinction entre l’application Facebook (le réseau social) et l’entreprise Facebook (qui possède WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus, etc.)

D’après les explications d’Antonio Lucio, le nouveau branding a « été conçu pour plus de clarté et utilise une typographie et une capitalisation personnalisées pour créer une distinction visuelle entre l’entreprise et l’application. »