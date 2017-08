Facebook lance « Watch » pour défier YouTube

Une plateforme dédiée aux séries sur Facebook.

Aujourd’hui, Facebook lance une nouvelle plateforme vidéo baptisée Watch. Depuis des années, le numéro un des réseaux sociaux ne cesse d’optimiser sa fonctionnalité de vidéo native, ce qui a permis au format de décoller très rapidement et de devenir une menace pour YouTube.

Mais jusqu’à présent, les utilisateurs de Facebook découvraient principalement les vidéos via le fil d’actualité ou bien sur l’onglet vidéo. Et comme l’explique le numéro un des réseaux sociaux, ses utilisateurs aiment la découverte de vidéos via le fil d’actualité, mais ils veulent également un endroit dédié.

Avec la plateforme Watch, qui est disponible sur ordinateur, télévision et mobile, Facebook propose maintenant une fonctionnalité taillée sur mesure pour les utilisateurs qui suivent des séries sur son application. Watch sera d’abord disponible aux Etats-Unis avant son déploiement international. Et il sera accessible via une icône de télévision sur l’application.

La plateforme mettra en avant des vidéos en replay ainsi que des Live. Les contenus sont très variés, allant de la téléréalité, à la comédie et en passant par le sport en direct.

Dans son billet de blog, le numéro un des réseaux sociaux admet également qu’il a financé quelques-unes des séries proposées sur Watch. Néanmoins, cela n’a pour but que d’inspirer la communauté et d’amorcer la plateforme.

Sinon, on notera que Watch propose plusieurs onglets, dont un dédié aux vidéos qui ont le plus fait rire les utilisateurs (celles qui ont eu de nombreuses réactions « Haha ») et un autre qui recommande les vidéos populaires auprès des amis.

Le plus intéressant, c’est que Watch propose également un système d’abonnement baptisé Watchlist. Par exemple, si vous êtes fan de la chaîne Nas Daily, qui publie une vidéo par jour, la Watchlist vous permettra de ne rater aucun épisode de cette série.