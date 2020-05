Facebook met en avant les interactions sociales avec une nouvelle fonctionnalité

En cette période de confinement, les réseaux sociaux ont un grand rôle à jouer pour que nous puissions garder contact avec nos amis et la famille. Sans surprise les messageries de type Messenger connaissent donc une hausse de fréquentation.

Dernièrement, Instagram présentait son autocollant « DM Me » permettant d’inviter vos abonnés à vous parler depuis votre dernière story avec cet autocollant. Facebook a réalisé ce test sur Instagram, et prévoit désormais de l’intégrer à sa plateforme sociale du même nom. L’autocollant « Hit Me Up » fait donc son apparition aujourd’hui sur les stories Facebook.

Facebook is also working on a similar sticker called “Hit Me Up!” pic.twitter.com/pyBcgU7ho3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 1, 2020

Comme souvent, c’est Jane Manchun Wong qui a été la première à découvrir cette fonctionnalité. On peut le voir sur sa capture d’écran, cet autocollant permet comme « DM Me » d’inviter les spectateurs de votre story à vous rejoindre en privé. Pendant la quarantaine, Facebook remarque que le nombre de stories est en hausse, tout comme le nombre de personnes qui utilisent ses services de messagerie, que ce soit pour Instagram ou son réseau social du même nom.

Concernant WhatsApp, son taux de fréquentation a augmenté de 50% par rapport aux mois précédents. Certaines personnes sont confinées seules, et ont besoin d’interagir avec d’autres. En ajoutant une simple invitation dans votre story, soulignant que vous avez envie de discuter, cela pourrait déclencher de nouvelles interactions sociales, et aider à soulager une partie de la solitude.

Évidemment, il existe des mauvais côtés à l’ajout d’une telle fonctionnalité et il est important de le souligner. En effet, ce type d’invitation peut provoquer la réception de pièces jointes non sollicitées, ce qui est devenu un élément problématique, en particulier pour les jeunes utilisateurs. Vous pouvez toujours limiter votre story à certaines personnes.

Pour le moment, cette fonction n’est pas encore déployée à l’ensemble des utilisateurs, il faudra encore être patient. Cependant au vu de la conjoncture actuelle, il y a de grandes chances que cet autocollant apparaisse plus tôt que prévu.