Distanciation sociale, co-watching : Instagram dévoile de nouvelles fonctionnalités contre le COVID-19

Après Facebook, Messenger et WhatsApp, le réseau social Instagram annonce, à son tour, une série de fonctionnalités pour lutter contre la propagation du COVID-19. Avec ces fonctionnalités, Instagram veut aider ses utilisateurs à s’informer correctement au sujet de la pandémie, tout en respectant les gestes barrières, ainsi que la distanciation sociale.

To help people stay connected, we’re launching Co-Watching, a new feature that allows you to view Instagram posts together with your friends while you video chat. pic.twitter.com/s6FPNNt3AK

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 24, 2020