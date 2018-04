Facebook permet maintenant de supprimer plusieurs applications à la fois

Si vous avez déjà essayé de retirer des applications de votre page Facebook, le système se révèle particulièrement fastidieux. Il faut les retirer une par une, ainsi que leurs diverses publications. Bref, pas vraiment ergonomique et pratique, mais cela, c’était avant le scandale Cambridge Analytica !

Facebook vient de changer les choses comme l’a révélé le site Techcrunch. Une option clairement proposée dans la foulée du scandale Cambridge Analytica, cette affaire a en effet permis de découvrir plusieurs cas où les développeurs prenaient certaines libertés avec les données des utilisateurs, permettra de supprimer plusieurs applications simultanément.

Faites un ménage de printemps sur Facebook

Comment utiliser cette nouveauté confirmée par le réseau social ? C’est plutôt simple. Allez dans la partie « Applications » de votre compte Facebook et sélectionnez les différentes applications que vous souhaitez retirer. Ensuite, il s’agit de valider la suppression. Rapide et efficace. La prochaine étape devrait être de limiter l’accès des développeurs aux données des utilisateurs. Par ailleurs, Facebook devrait retirer au bout de trois mois sans utilisations les applications de votre compte.

La rapidité du système manuel et même de sa version automatisée par le réseau social font en tout cas contraste avec les annonces récentes de Mark Zuckerberg. Selon ses déclarations récentes, Facebook aurait besoin de « quelques années » pour régler ses problèmes de protection des données personnelles. « J’aimerais résoudre toutes ces questions en trois ou six mois, mais je pense que la réalité, c’est que résoudre certaines de ces questions va prendre davantage de temps. »

Il pourrait toutefois se retrouver forcé d’agir plus rapidement, alors que son entreprise a connu une chute en Bourse, les critiques des actionnaires commencent à arriver. Un investisseur, Scott Stringer qui a amené un milliard de dollars à l’entreprise a même demandé son départ. » C’est la huitième plus grande entreprise au monde. Ils ont deux milliards d’utilisateurs et ils n’ont pas réussi à faire en sorte que les gens se sentent bien sur Facebook et sécurisés sur leurs propres données » a-t-il expliqué sur CNBC.

