Facebook Portal, Amazon Echo, quels sont les objets connectés les plus fiables ?

Pwn2Own, est concours qui se déroule deux fois par an, où des chercheurs en sécurité informatique tentent de pénétrer divers systèmes, il est organisé depuis 2007. Au cours de cette édition, de nombreux objets connectés ont été pris pour cible par plusieurs hackers éthiques. C’est l’occasion pour les constructeurs de démontrer la fiabilité de leurs objets. Cette édition de novembre 2019 est principalement focalisée sur les dispositifs liés à la domotique.

Comme on l’a dit, cet événement permet aux géants de la tech de montrer les progrès en termes de sécurité, cependant dans certains cas ce n’est pas tout à fait cela. En effet, si Facebook Portal, et Google Home se sont montrés plutôt efficaces, Amazon a de son côté était plus décevant.

Facebook Portal et Google Home impressionnent

Les hackers réquisitionnés pour l’occasion font ensuite part de leurs découvertes aux constructeurs en échange d’une récompense. L’Amazon Echo Show 5 a été l’une des victimes du duo maléfiques « Fluoroacetate », qui a également réussi à pénétrer le système des smart TV Sony X800G et Samsung Q60, du Xiaomi Mi 9, et surtout du Samsung Galaxy S10.

Si les produits évoqués sont assez vulnérables, pour le moment personne n’a pris le risque de se présenter devant le Facebook Portal ou l’enceinte Google Home. Les hackers ne considèrent pas ces objets comme vulnérables, et préfèrent pour le moment se concentrer sur des challenges plus réalisables. Il ne reste que quelques heures pour qu’un hacker courageux tente de démanteler la sécurité de ces deux supports.

Il ne serait pas surprenant qu’une équipe en pleine confiance comme « Fluoroacetate » se laisse tenter par cet ultime défi. Pour le moment, le duo conserve sa première place, quant à leurs gains ils s’élèvent désormais à 130 000 euros. Faire craquer un Facebook Portal ou une enceinte Google Home pourrait les conforter et accroître un peu plus leur butin.