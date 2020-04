Facebook présente son mode silencieux pour réduire les notifications

Cette semaine, Facebook a profité une nouvelle fonctionnalité qui vise à réduire le nombre de notifications. Le tout nouveau « mode silencieux » empêche de recevoir la plupart des notifications push provenant de l’application mobile Facebook.

Pour le moment, on ne sait pas quelles notifications sont concernées par cette nouveauté, cependant il est fort probable que certaines d’entre elles continuent de passer, comme celles liées aux mises à jour sur la protection de la vie privée qui sont obligatoires.

Afin d’activer ce nouveau mode, il vous suffit de vous rendre dans votre tableau de bord « Your Time on Facebook » ajouté par le réseau social depuis novembre 2018. À cette époque, Facebook avait lancé cette option suite à l’influence d’entreprise comme Google ou Apple qui prônaient le bien être numérique.

Ce mode silencieux fait parti d’une mise à jour plus large de « Your Time on Facebook ». Désormais, ce tableau de bord a la capacité de comparer votre activité une semaine sur l’autre, en ajoutant des données plus précises comme votre utilisation de jour ou de nuit. Les utilisateurs iOS devraient déjà y avoir accès, le déploiement est en cours, tandis que les utilisateurs Android devront attendre le mois de mai.

Sur l’article de blog de l’entreprise dédié aux mesures prises à cause du COVID-19, on peut lire : « Comme nous nous adaptons tous à de nouvelles routines et que nous restons à la maison, il peut être utile de fixer des limites à la façon dont vous passez votre temps en ligne. Que ce soit pour vous aider à vous concentrer sur votre famille et vos amis, à dormir sans vous distraire ou à gérer votre temps à la maison, nous avons des outils qui peuvent vous aider à trouver le bon équilibre dans votre utilisation de Facebook ».

Facebook pousse donc ses utilisateurs à tirer le meilleur de son réseau social sans pour autant perdre trop de temps dessus, ce qui peut être tentant en cette période de confinement.