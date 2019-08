Facebook supprime son slogan « C’est gratuit et ça le restera toujours »

Entre la nuit du 6 et 7 août 2019, Facebook a discrètement modifié son slogan qui était en place depuis 2004. Le fameux « C’est gratuit et ça le restera toujours » devient désormais « C’est rapide et facile ». Le réseau social joue avec les nerfs de ses utilisateurs en abandonnant l’esprit de gratuité qui collait à la plateforme depuis son lancement.

Pour le moment, Facebook n’a pas tenu à commenter ce subtil changement. Même s’il semble complètement impensable que Mark Zuckerberg propose une version payante de sa plateforme, ce dernier n’a jamais été très clair à ce sujet. En avril 2018, lors d’une audition devant le Sénat, suite à l’affaire Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg n’a pas exclu le fait qu’une version payante de Facebook puisse exister un jour.

Vers une version payante de Facebook ?

Il avait précisément annoncé « il y aura toujours une version de Facebook qui sera gratuite », avant d’évoquer la potentielle mise en place d’une version payante qui permettrait aux utilisateurs de profiter d’une version sans pub. Le CEO du premier réseau social mondial conserve cependant sa façon de penser : « C’est notre mission de connecter les gens partout dans le monde et de les rapprocher. Pour ce faire, nous estimons que nous devons apporter un service que tout le monde peut s’offrir ».

Quelques jours après l’audition, c’est au tour de la numéro deux de Facebook de déclarer en toute logique qu’une version sans publicités sera forcément payante. « Nous ne disposons pas d’un outil pour retirer toutes les publicités ciblées, à un haut niveau. Dans ce cas, nous proposerions un produit payant. Nous avons déjà des options pour se désinscrire de certains ciblages ».

Le Washington Post a publié un rapport qui montrait des résultats surprenant, puisque le montant considéré comme raisonnable pour les utilisateurs de Facebook était de 7 dollars par mois. Aujourd’hui, un tel changement reste utopique, et n’a jamais été évoqué par le réseau social. Le changement de slogan n’est qu’un simple changement marketing de la part des équipes de Mark Zuckerberg.