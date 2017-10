Facebook teste un nouvel outil pour faire des Live professionnels

Facebook est en train de tester un nouvel outil appelé « Live Producer ». Celui-ci permet de créer des vidéos en direct plus professionnelles, et qui utilisent plusieurs caméras.

Facebook souhaite apparemment que nous publions des vidéos en direct plus professionnelles. Alors que jusqu’à présent, il fallait passer pas un encodeur ou par des caméras spécialisées pour faire des diffusions en Live professionnels, le numéro un des réseaux sociaux teste maintenant un outil natif. Selon The Next Web, si vous êtes concernés par ce test, vous devriez pouvoir accéder au nouvel outil sur ce lien : facebook.com/live/producer (l’outil n’est pas apparu lorsque j’ai essayé d’y accéder).

Baptisé « Facebook Live Producer », l’outil permet de faire du Live avec plusieurs caméras, et de gérer les flux sur une interface web.

Si la plupart des utilisateurs de Facebook ne peuvent pas encore y accéder, celui-ci est déjà apparu sur les comptes de quelques personnes. Et des captures d’écran sont même déjà en balade sur Twitter.

NEW… Facebook Live Producer tool being tested to manage multi-input broadcasts in your browser? h/t Devesh Logendran pic.twitter.com/PR4IjY9Bf6 — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 12, 2017

Ces captures suggèrent que via un navigateur, il sera possible pour une page d’utiliser 4 caméras (ou même plus), de choisir quelles caméras seront affichées à la sortie, et même de choisir entre plusieurs types de grille.

Bien sûr, tout cela était déjà possible en utilisant des outils tiers qui supportent l’API de Facebook. Mais en proposant un outil natif qui ne requiert pas d’installation de la part de l’utilisateur, Facebook encouragera certainement plus de pages à diffuser des Live plus professionnels, ce qui peut aider à produire encore plus d’engagement et de vues sur les vidéos en direct.