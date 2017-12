Facebook teste des publications reservées au fil d’actualité, invisibles sur les profils

Bien qu’il ne soit pas encore certain que la fonctionnalité soit déployée pour tous, Facebook est en train de tester un nouveau paramètre pour les publications personnelles : « Show On Profile ». Signifiant littéralement, « Afficher sur le profil », ce nouveau paramètre laisserait à l’utilisateur la possibilité d’afficher ou non la publication sur son profil. Dans le cas contraire, la publication ne sera affichée que sur le fil d’actualités.

Facebook semble également vouloir promouvoir ses stories (au succès plus que mitigé) en proposant, dans une variante de l’option évoquée précédemment, de publier une photo sur sa story plutôt que dans le fil d’actualité. Là encore, Facebook ne communique pas si cela sera implémenté pour tous ou non.

Facebook is also testing a new option to share a new post ONLY to News Feed and/or Stories (not your profile)

h/t @AlHasanps pic.twitter.com/hcIruuvwsF

— Matt Navarra (@MattNavarra) 15 décembre 2017