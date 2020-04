Facebook teste une fonctionnalité réservée aux étudiants des universités

Avant de devenir la plateforme qu’elle est aujourd’hui, Facebook était réservé aux étudiants. Dans un premier temps, le réseau social n’était accessible qu’aux étudiants de Harvard, puis petit à petit, celle-ci est devenue accessible aux étudiants d’autres universités, avant de devenir accessible pour tout le monde.

Et visiblement, Facebook souhaite faire un petit retour en arrière en développant une nouvelle fonctionnalité baptisée Campus et qui ne serait accessible que pour les étudiants des universités. Si pour le moment, l’entreprise n’a pas encore évoqué ces travaux, ceux-ci sont mis en lumière par un tweet publié la semaine dernière par Jane Manchun Wong, une spécialiste en reverse engineering qui est assez régulièrement relayée par les médias.

Facebook is working on “Campus”, a new space exclusive for college students There will be Groups, Events, etc for “Campus” spaces pic.twitter.com/cfEwubLxTt — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 9, 2020

Preuves à l’appui, celle-ci indique que Facebook développe Campus exclusivement pour les étudiants d’universités. Visiblement, pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il serait nécessaire d’avoir une adresse e-mail .edu. Cet espace dédié aux universitaires inclurait ses propres groupes, événements, etc.

Une petite communauté ?

Bien entendu, pour le moment, cette information est encore à prendre avec les pincettes d’usage, étant donné qu’elle provient d’une source non officielle. Néanmoins, il est à rappeler que par le passer, Jane Manchun Wong a découvert de nouvelles fonctionnalités développées par Facebook et d’autres acteurs d’internet bien avant l’annonce de celles-ci.

Mais indépendamment de la véracité de l’information, il est également possible que les projets non annoncés comme « Campus » soient annulés durant le processus de développement.

En tout cas, Campus serait en phase avec la vision de Mark Zuckerberg pour les 10 prochaines années. Au mois de janvier, le patron de Facebook avait exposé sa vision pour 2030. D’après lui, les interactions privées et les plus petites communautés reprendront le dessus durant la prochaine décennie. « Au cours de la prochaine décennie, certaines des infrastructures sociales les plus importantes nous aideront à reconstruire toutes sortes de petites communautés pour nous redonner ce sentiment d’intimité. C’est l’un des domaines d’innovation qui me passionne le plus. Nos environnements sociaux numériques auront l’air très différents au cours des 5 prochaines années et plus, mettant l’accent sur les interactions privées et nous aidant à bâtir les petites communautés dont nous avons tous besoin dans nos vies », a-t-il expliqué.

Sinon, pour rappel, dans sa vision pour les 10 prochaines années, Mark Zuckerberg pense aussi que les luettes en réalité augmentée vont révolutionner le monde de la tech.