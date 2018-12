Facebook travaille toujours sur une fonctionnalité pour supprimer l’historique de navigation

Comme votre navigateur, Facebook peut collecter des informations sur des sites que vous visitez. Cela peut notamment aider l’entreprise à cibler votre profil avec des publicités pertinentes.

Mais après le scandale Cambridge Analytica, Facebook a promis de proposer une fonctionnalité « Clear History » aux utilisateurs. Comme les options de confidentialité d’un navigateur, celle-ci permettrait donc à un utilisateur de Facebook de faire supprimer toutes les infos concernant les sites visités.

« Dans votre navigateur Web, vous disposez d’un moyen simple d’effacer vos cookies et votre historique. L’idée est que beaucoup de sites ont besoin de cookies pour fonctionner, mais vous devriez quand même pouvoir effacer votre historique à tout moment. Nous construisons une version de cela pour Facebook aussi. Ce sera un simple contrôle pour effacer votre historique de navigation sur Facebook – ce sur quoi vous avez cliqué, les sites Web que vous avez visités, etc. », expliquait Mark Zuckerberg dans un billet de blog posté au mois de mai.

Une fonctionnalité retardée, mais toujours en développement

D’après le site Re/Code, le développement de cette fonctionnalité aurait dû prendre quelques mois. Mais finalement, cela va prendre plus de temps que prévu.

« Cela prend plus de temps qu’initialement prévu », a déclaré David Baser, le responsable des produits liés à la vie privée sur Facebook. Ce dernier admet que l’entreprise a sous-évalué le temps nécessaire pour développer cette fonctionnalité. Aussi, celle-ci n’arrivera qu’au printemps 2019.

Mark Zuckerberg expliquait qu’il sera possible de refuser le tracking du réseau social : « Une fois cette mise à jour déployée, vous pourrez voir des informations sur les applications et les sites Web avec lesquels vous avez interagi, et vous pourrez effacer ces informations de votre compte. Vous pourrez même désactiver le stockage de ces informations avec votre compte. »