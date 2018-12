Facebook travaillerait sur sa propre cryptomonnaie pour proposer des transferts d’argent sur WhatsApp

Cela fait un moment que l’on sait que Facebook s’intéresse à la blockchain. Et actuellement, l’entreprise a même une petite équipe, une sorte de startup interne, qui étudie les possibilités offertes par cette nouvelle technologie. Cette année, l’entreprise a placé David Marcus, ancien président de PayPal, ancien responsable de Messenger, et ancien membre du conseil d’administration de Coinbase, à la tête de cette équipe.

Sur son profil LinkedIn, David Marcus écrit qu’actuellement, il « explore la blockchain » chez Facebook. Et visiblement, parmi les choses qu’il explore avec son équipe dédiée au blockchain, il y a la possibilité de créer une cryptomonnaie pour WhatsApp.

C’est du moins ce que suggère un article publié par Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. D’après cet article, l’entreprise développerait un stablecoin (une monnaie numérique indexée sur le dollar) afin de permettre aux utilisateurs de WhatsApp de faire des transferts d’argent.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes, étant donné qu’elles ne proviennent pas d’une source officielle. Cité par Bloomberg, un représentant de Facebook a déclaré : « Comme de nombreuses autres entreprises, Facebook explore les moyens de tirer parti de la puissance de la technologie blockchain. Cette nouvelle petite équipe explore de nombreuses applications différentes. Nous n’avons rien d’autre à partager. »

Facebook vient de renforcer son équipe blockchain

Cette rumeur arrive alors que récemment, des offres d’emploi de Facebook ont suggéré que l’entreprise est en train de renforcer son équipe blockchain.

Et en plus des ingénieurs et des scientifiques, Facebook aurait aussi recherché un spécialiste en marketing afin de « construire et gérer une nouvelle équipe de marketing produit concentrée sur l’exploration de l’opportunité que la blockchain apportera. »

Il est aussi à noter que ce n’est pas la première fois que l’on entend des rumeurs sur une cryptomonnaie développée par Facebook.