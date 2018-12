Facebook muscle son équipe spécialisée en blockchain

Facebook s’intéresse également à la blockchain, la technologie qui permet d’avoir les cryptomonnaies. Actuellement, l’entreprise a déjà une petite structure interne qui explore les différentes possibilités offertes par celle-ci. Et celui qui dirige cette structure est David Marcus, ancien responsable de la messagerie chez Facebook, qui était également membre du conseil d’administration de Coinbase.

Au mois de mai, des rumeurs évoquaient même un projet via lequel Facebook développerait sa propre cryptomonnaie.

Facebook muscle son équipe blockchain

Pour le moment, on ne sait pas exactement sur quels produits l’équipe blockchain de Facebook travaille. Mais en tout cas, il semblerait que l’entreprise prenne cette technologie très au sérieux.

Comme l’a récemment rapporté le site The Next Web, Facebook a posté des offres d’emploi pour recruter « un data scientist, un data engineer, et deux développeurs » pour l’équipe blockchain.

« L’équipe blockchain est une start-up au sein de Facebook, qui a pour objectif de faire en sorte que la technologie de la blockchain fonctionne à l’échelle de Facebook », indiquent les offres d’emploi. « C’est un petit groupe de personnes talentueuses, en pleine croissance, qui ont la passion de changer le monde. »

En plus des ingénieurs et des scientifiques, Facebook aurait aussi recherché un spécialiste en marketing afin de « construire et gérer une nouvelle équipe de marketing produit concentrée sur l’exploration de l’opportunité que la blockchain apportera. »

Mark Zuckerberg avait également exprimé son intérêt pour la blockchain en début d’année. Le patron de Facebook avait indiqué qu’il souhaitait « approfondir et étudier les aspects positifs et négatifs de ces technologies, et comment les utiliser au mieux dans nos services ».