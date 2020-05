Facebook va aussi intégrer son concurrent de Zoom aux groupes et aux évènements

La distanciation sociale a dopé la croissance des services qui proposent des appels de groupe ou des visioconférences. Et alors qu’il proposait déjà les appels de groupe sur Messenger, Instagram et WhatsApp, Facebook a lancé un autre service plus proche de Zoom, appelé Rooms, au mois d’avril.

La particularité de Rooms, c’est qu’il permet de faire des appels avec une limite de 50 participants. Et pour faciliter l’adoption de ce nouveau service, Facebook intègre celui-ci à ses autres applications, dont Messenger, WhatsApp et Instagram.

Et cette semaine, nous apprenons que Rooms sera également intégré aux groupes et aux événements sur l’application Facebook. Cela a été annoncé dans une publication sur un site de l’entreprise.

Dans les groupes Facebook, une nouvelle option sera disponible pour créer des conversations sur Rooms directement dans le champ pour créer une nouvelle publication. Un groupe Facebook peut héberger autant de conversations sur Rooms qu’ils le souhaitent, mais chaque visioconférence ne pourra avoir que 50 participants (administrateur inclus).

Les administrateurs de groupes pourront autoriser la création de ces visioconférences, ou faire en sorte que cette fonctionnalité ne soit accessible que pour un administrateur.

Des « événements » en ligne grâce à Rooms

Facebook veut également que sa fonctionnalité « Evènement », qui permet normalement de faire la promotion d’un événement physique, soit maintenant utilisée pour les événements virtuels. Le numéro un des réseaux sociaux lance une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux organisateurs d’identifier clairement des événements comme étant des événements en ligne. « Pour aider les gens à s’engager plus profondément lorsqu’ils assistent à un événement en ligne, nous intégrons également notre nouvelle fonctionnalité de Rooms. Cela permet aux gens d’inviter leurs amis, leur famille, leurs camarades de classe et leurs collègues à passer du temps avec n’importe qui de n’importe où grâce à des liens de discussion vidéo faciles à partager et à rejoindre. Les Rooms ne seront disponibles que pour les événements privés en ligne, et il y a une limite de 50 personnes qui peuvent rejoindre la salle », indique l’entreprise.

Enfin, Facebook a également ressuscité une fonctionnalité qui avait disparu sur son réseau social : la possibilité d’inviter une autre personne à partager une diffusion en direct. Ce format peut par exemple être utile si on veut faire une interview via Facebook Live.