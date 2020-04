Facebook lance Rooms, un concurrent de Zoom avec une limite de 50 participants

La crise du COVID-19 a rendu les applications de visioconférence extrêmement populaires. Des apps peu connues du grand public, comme Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, ou encore Houseparty, ont vu leurs nombres d’utilisateurs exploser en quelques semaines. À titre d’exemple, Zoom, qui ne comptait pas plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par jours en décembre, en compte désormais 300 millions. Houseparty, de son côté, a enregistré 50 millions de nouveaux utilisateurs en l’espace d’un mois.

Et aujourd’hui, un nouveau service de Facebook s’ajoute à la liste des outils de visioconférence que les internautes peuvent utiliser : Messenger Rooms. Annoncé cette semaine, Rooms permet d’inviter jusqu’à 50 participants. Le service est lié à l’application Messenger, depuis laquelle l’utilisateur peut lancer une visioconférence.

Une fois la visioconférence créée, il est possible de partager une invitation à rejoindre celle-ci sur Facebook à travers le fil d’actualité, les groupes ou les événements, ou bien en partageant un lien pour les personnes qui n’ont pas de comptes Facebook. Et bientôt, il sera aussi possible démarrer une conversation de groupe depuis WhatsApp, Instagram Direct, ou avec un écran connecté Portal.

Si d’autres services de visioconférence ont été conçus pour un usage professionnel, Facebook cible le grand public avec Rooms. « Lorsque vous êtes invité dans une salle, vous pouvez vous joindre à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur – pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour commencer », indique le numéro un des réseaux sociaux.

En ce qui concerne la vie privée, Facebook se veut rassurant. Dans un billet de blog, le numéro un des réseaux sociaux explique : « Lorsque vous rejoignez une salle via Facebook ou Messenger, les participants avec lesquels vous n’êtes pas amis sur Facebook pourront voir et entendre tout ce que vous dites ou partagez dans la salle, mais ils n’auront pas un meilleur accès à votre profil ou informations dans d’autres parties de Facebook. Ils ne pourront voir que des informations qu’ils auraient pu voir autrement, comme votre nom et les informations de votre profil Facebook public, ce que vous avez publié publiquement ou le contenu d’un groupe que vous avez tous deux rejoint. » L’entreprise assure également que l’audio et la vidéo des conversations sur Room ne seront pas utilisés pour cibler des publicités.

Rooms sera lancé dans « quelques pays » cette semaine, puis sera déployé dans le monde dans les prochaines semaines.

Facebook muscle également WhatsApp et Live

En plus d’avoir lancé Rooms, Facebook muscler aussi WhatsApp. Désormais, il est possible de faire des appels de groupe avec huit participants sur celui-ci. Et ces appels seront chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que les données sont illisibles lorsque celles-ci transitent par les serveurs de l’entreprise.

En ce qui concerne Facebook Live, l’entreprise a décidé de relancer une fonctionnalité qui permettait d’inviter un autre utilisateur du réseau social lors d’une diffusion en direct.

À l’instar de la visioconférence, la vidéo en direct est aussi devenue populaire depuis le début du confinement. Et Facebook a déjà annoncé d’autres fonctionnalités pour améliorer Facebook Live.