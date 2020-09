Facebook va payer des utilisateurs pour… ne plus utiliser Facebook

Quel rôle joueront Facebook et Instagram lors de la prochaine élection présidentielle américaine ? C’est justement à cette question que vont tenter de répondre des chercheurs de l’entreprise et d’universités partenaires. Dans ce cadre, la compagnie a décidé de payer des utilisateurs américains en échange d’une déconnexion de ses deux services.

En tout, Facebook table sur entre 200 000 et 400 000 participants, ce qui montre le sérieux de la démarche. « Pour continuer à amplifier tout ce qui est bon pour la démocratie sur les réseaux sociaux et à atténuer ce qui ne l’est pas, nous avons besoin de recherches plus objectives, impartiales et empiriquement fondées », précise la compagnie dans un billet de blog.

La journaliste du Washington Post, Elizabeth Dwoskin, a publié sur Twitter une capture d’écran où il est demandé à des utilisateurs d’Instagram d’indiquer le montant pour lequel, il seraient susceptibles de désactiver leurs comptes jusqu’à l’élection. Les sommes de dix, quinze et vingt dollars par semaine sont proposées, avec des périodes de désactivation allant de une à six semaines.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I

— Elizabeth Dwoskin (@lizzadwoskin) September 3, 2020