Facebook veut muscler son concurrent de Pinterest

Depuis sa création, Facebook n’a cessé de se trouver de nouveaux usages, ce qui fait que régulièrement, de nouvelles fonctionnalités du réseau social entrent en concurrence directe avec d’autres sites ou services. Par exemple, en dopant sa fonctionnalité vidéo, Facebook est devenu un concurrent de YouTube. Et par le biais de sa plateforme Marketplace, celui-ci est également un concurrent de leboncoin.com. Actuellement, Facebook propose également une fonctionnalité qui peut rappeler la plateforme Pinterest : les collections.

Tout a commencé avec la fonctionnalité marque-pages du réseau social qui, comme les fonctionnalités similaires, permet d’enregistrer un contenu sur le réseau social pour consulter celui-ci plus tard. Mais par la suite, Facebook a permis à ses utilisateurs d’organiser ces enregistrements dans des collections. Et actuellement, il est même possible de créer une collection puis d’inviter des amis à devenir contributeur. Cela peut par exemple être pratique lorsqu’un groupe d’amis est à la recherche d’une idée de cadeau pour quelqu’un.

Bientôt, la possibilité de partager ces collections ?

La nouveauté, c’est que Facebook voudrait proposer une nouvelle fonctionnalité qui permettra à un utilisateur de partager ses collections avec un public plus large. D’après le site TechCrunch, Facebook a indiqué que cette nouveauté est actuellement testée aux États-Unis. Elle permet de partager les collections comme on partagerait une publication sur le réseau social, avec la possibilité de rendre le contenu visible pour les amis, ou en mode public (donc, sans aucune restriction).

Actuellement, des gens utiliseraient cette nouvelle fonctionnalité pour partager des collections de contenus sur des sujets tels que la cuisine, l’éducation, la santé et le bien-être, et même les informations sur le COVID-19, avec des amis ou avec des publics plus larges. Sur Twitter, un utilisateur a également partagé des captures d’écrans de cette nouvelle fonctionnalité.

Pour le moment, on ne sait pas quand Facebook pourrait proposer cette nouvelle fonctionnalité à tous ses utilisateurs. Mais il est certain que celle-ci va générer de nouveaux usages du réseau social. Le fait que Facebook cherche à muscler ses collections pourrait également avoir un lien avec des ambitions dans le e-commerce. Pour rappel, l’entreprise a récemment lancé une série de fonctionnalités pour soutenir les PME et les TPE, dont Shops, une nouveauté qui permet de se lancer facilement dans la vente en ligne.