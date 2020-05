Facebook lance Shops pour aider les PME à vendre en ligne

Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les commerces de proximité sont durement touchés par les effets de la pandémie. Récemment, Facebook a d’ailleurs publié les résultats d’une étude inquiétante à ce sujet. Sur 86 000 chefs d’entreprises et employés interrogés aux États-Unis, 31 % indiquent que leurs entreprises ont mis la clé sous la porte.

Face à cette situation, le numéro un des réseaux sociaux montre qu’il ne reste pas les bras croisés. Dès le mois de mars, Facebook a annoncé une aide de 100 millions de dollars afin de subventionner 30 000 petites entreprises dans 30 pays affectés par la pandémie. Le groupe a également lancé une série de nouvelles fonctionnalités pour soutenir les PME, les TPE et les commerces de proximité.

Facebook Shops : des boutiques en ligne sur Facebook

Et cette semaine, Facebook lance également Facebook Shops, une nouvelle fonctionnalité de l’application Facebook et d’Instagram destiné à aider les entreprises à vendre en ligne. S’il était déjà possible d’utiliser ces plateformes pour promouvoir des produits (par exemple, sur Facebook Marketplace), Facebook Shops devrait aider les entreprises à avoir plus de visibilité, et de mieux organiser les catalogues qu’elles proposent pour la vente en ligne.

« Les utilisateurs peuvent trouver les Facebook Shops sur la page Facebook ou le profil Instagram d’une entreprise, ou les découvrir à travers des Stories ou des publicités. À partir de là, vous pouvez parcourir la collection complète, enregistrer les produits qui vous intéressent et passer une commande, soit sur le site web de l’entreprise, soit sans quitter l’application si l’entreprise a activé la fonctionnalité de paiement aux États-Unis », explique un communiqué.

La communication entre le client et le vendeur se fait sur les applications WhatsApp, Instagram Direct ou Messenger et bientôt, les Facebook Shops seront également accessibles depuis ces services de messagerie. Facebook évoque également des partenariats avec les sociétés Shopify, BigCommerce, WooCommerce, ChannelAdvisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube et Feedonomics. Celles-ci aident déjà les PME à se lancer dans le commerce en ligne. Et bientôt, celles-ci fourniront des services pour aider leurs utilisateurs à utiliser Facebook Shops. Le déploiement de Facebook Shops a débuté cette semaine. Et la fonctionnalité devrait être disponible pour tout le monde dans les prochains mois.

Cet été, Facebook lancera également Instagram Shop, que le groupe présente comme une nouvelle façon de découvrir des produits via l’onglet Explorer d’Instagram.

Une fonctionnalité sera également proposée sur Facebook Live pour aider les entreprises ou les influenceurs qui font la promotion de produits dans des vidéos en direct, à inciter leurs audiences à acheter via Facebook Shops.

Et enfin, Facebook teste une fonctionnalité qui permettra aux entreprises de proposer des programmes de fidélité sur le réseau social.