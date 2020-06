Facebook vous aide enfin à supprimer les anciennes publications (massivement)

Facebook vous a toujours donné un contrôle sur ce qui apparaît sur votre mur. Lorsque vous voulez faire disparaître une publication, il suffit de supprimer celle-ci. Néanmoins, lorsqu’on veut, par exemple, supprimer toutes les publications avant 2014, l’opération est plus compliquée (ou même impossible) puisqu’il faudrait supprimer les posts un par un.

Mais fort heureusement, le numéro un des réseaux sociaux vient de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée « Manage Activity » qui permet de retirer en masse les anciennes publications.

Un nouveau contrôle pour gérer sa présence et son empreinte sur le numéro un des réseaux sociaux

« Que vous entriez sur le marché du travail après l’université ou que vous quittiez une ancienne relation, nous savons que les choses changent dans la vie des gens, et nous voulons vous aider à organiser votre présence sur Facebook pour refléter plus précisément qui vous êtes aujourd’hui. C’est pourquoi nous lançons Manage Activity pour vous aider à archiver ou à supprimer les anciens messages, en un seul endroit », écrit Facebook. Celui-ci propose deux options : la suppression définitive ou bien l’archivage. Dans tous les cas, l’objectif est de vous aider à éviter que des gens déterrent d’anciennes publications.

Supprimer ou archiver ?

Si vous supprimez une publication, celle-ci sera jetée dans une corbeille puis disparaîtra définitivement après 30 jours. En revanche, si vous choisissez d’archiver, la publication sera cachée, mais vous pourrez quand même voir le contenu quand vous le souhaitez. L’idée est de vous permettre de cacher un contenu, tout en gardant les souvenirs.

La fonctionnalité est accessible depuis le profil de l’utilisateur et comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il est possible de sélectionner plusieurs publications à la fois puis de supprimer ou d’archiver (comme on le ferait pour faire le ménage dans une boite mail).

Manage Activity sera d’abord disponible sur les applications Facebook pour Android et iOS, puis arrivera sur la version pour ordinateurs et sur l’app Facebook Lite.

En tout cas, il s’agissait d’une fonctionnalité qui était réclamée par de nombreux utilisateurs du réseau social et qui devrait permettre une meilleure gestion des données personnelles. Vivement qu’une fonctionnalité similaire arrive sur toutes les autres plateformes.