Faille critique sur Mozilla Firefox, mettez à jour le navigateur !

Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox, il est fortement conseillé de vérifier que celui-ci a déjà été mis à jour sur votre appareil et que vous êtes déjà sur Firefox 72.0.1 ou Firefox ESR 68.4.1. En effet, Mozilla, la fondation qui propose ce navigateur, vient de révéler une faille critique qui est corrigée avec ces deux versions.

« Des informations d’alias incorrectes dans le compilateur IonMonkey JIT pour définir les éléments du tableau peuvent entraîner une confusion de type. Nous sommes conscients d’attaques ciblées dans la nature qui abusent de cette faille », lit-on dans l’annonce.

La découverte de cette faille est créditée à Qihoo 360, une entreprise de cybersécurité chinoise.

Mettez à jour, immédiatement

L’importance de cette faille est telle qu’aux États-Unis, par exemple, le Département de la Sécurité intérieure demande aux utilisateurs et aux entreprises de faire les mises à jour nécessaires.

« Mozilla a publié des mises à jour de sécurité pour corriger une vulnérabilité dans Firefox et Firefox ESR. Un attaquant pourrait exploiter cette vulnérabilité pour prendre le contrôle d’un système affecté. Cette vulnérabilité a été détectée dans des exploits dans la nature. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) encourage les utilisateurs et les administrateurs à consulter l’avis de sécurité de Mozilla pour Firefox 72.0.1 et Firefox ESR 68.4.1 et à appliquer les mises à jour nécessaires », indique le département.

Normalement, sur ordinateur, Mozilla Firefox se met à jour automatiquement. Cependant, vous pouvez vérifier si vous êtes déjà sur la dernière version en cliquant sur le menu, puis Aide, puis A propos de Firefox.